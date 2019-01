Khi cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ mở màn cho vòng tứ kết Asian Cup 2019, nhà cái đã đưa ra nhiều tỷ lệ kèo sôi nổi dựa trên tương quan sức mạnh của hai đội bóng.

Với khoảng cách khá lớn giữa nền bóng đá của hai quốc gia, trang Asianbookie cho rằng đội tuyển Nhật Bản thắng ít nhất một bàn trước Việt Nam.

Tuyển Việt Nam được đánh giá sẽ có trận đấu khó khăn trước Nhật Bản. Ảnh: AFC.

Nhà cái Bet365

Trong khi đó, những ai chọn cửa Nhật Bản sẽ chỉ có khả năng nhân gấp 1,3 lần số tiền nếu đại diện của xứ sở hoa anh đào giành chiến thắng và gấp 5 lần nếu như hai đội hòa nhau.

Nếu đặt cửa ai sẽ giành vé đi tiếp, trong khi tỷ lệ ăn Nhật Bản khá khiêm tốn (chỉ 1,12 lần), thì cửa Việt Nam có khả năng ăn gấp 6 lần, cho thấy đánh giá của nhà cái quốc tế rằng thầy trò HLV Park Hang-seo khó có khả năng tiến vào vòng bán kết lần đầu tiên trong lịch sử Asian Cup.

Về cục diện trận đấu, những ai đặt niềm tin vào việc đội tuyển Việt Nam sẽ đưa đối thủ bước sang 2 hiệp phụ rồi giành vé đi tiếp sẽ ăn gấp 41 lần, trong khi ngược lại, Nhật Bản chỉ ăn gấp 10 lần.

Còn trong trường hợp hai đội giải quyết trận đấu trên chấm luân lưu, "cửa ăn" của đội tuyển Việt Nam lại trở nên không quá chênh lệch so với Nhật Bản (21 lần so với 19 lần). Điều này phản ánh thực tế rằng cả hai đội đều có cơ hội đi tiếp ngang ngửa nhau nếu bước vào loạt đấu súng may rủi.

Xét trong cả 4 trận đấu ở vòng tứ kết, đội tuyển Việt Nam được xếp tỷ lệ ăn lớn nhất nếu giành chiến thắng, cho thấy nhà vô địch AFF Cup 2018 bị đánh giá là yếu nhất trong số 8 đội và có xác suất thắng thấp nhất. Đội tuyển Nhật Bản tính từ đầu giải đến nay đã toàn thắng cả 4 trong số 4 trận đấu.

Về khả năng vô địch châu Á, đoàn quân của HLV Moriyasu Hajime được đánh giá cao thứ nhì với tỷ lệ ăn gấp 3,63 lần. Xếp số một là Iran 3,2 lần, đứng thứ 3 là Hàn Quốc với 3,99 lần.

Đội có cơ hội đăng quang thấp nhất vẫn là đội tuyển Việt Nam. Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo làm nên cơn địa chấn vô địch châu lục, những người đặt niềm tin cho đội tuyển Việt Nam sẽ nhận về khoản tiền gấp 89,5 lần giá trị ban đầu.

Đội tuyển Nhật Bản có tới 3 chức vô địch Asian Cup trong 20 năm gần nhất.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thấp nhất (hạng 100) so với các đội lọt vào vòng tứ kết và thứ 17 trong số các thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Đối thủ của chúng ta tại trận đấu tới đây đang thuộc top 50 thế giới, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng của AFC.

Không tỏ ra xem thường đối thủ, truyền thông Nhật Bản cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn có khả năng gây bất ngờ lớn tại Asian Cup năm nay. Tờ Yahoo Japan đánh giá về tương quan lực lượng: "Nếu nói về sức mạnh, đội tuyển Việt Nam không thể so sánh với Nhật Bản. Nhật Bản là đội bóng thi đấu bài bản và có những đường chuyền tuyệt vời. Họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mỗi khi đối thủ để lộ sơ hở".

"Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam là tập hợp gồm hơn nửa số thành viên từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Họ vào tới trận chung kết trong khi Nhật Bản đã bị loại trước đó. Các cầu thủ của họ còn rất trẻ và có nhiều động lực, thêm vào đó là vị HLV tài năng Park Hang-seo", tờ Sponichi Anex viết.

Chơi rất nỗ lực, nhưng Văn Hậu, Quang Hải hay Bùi Tiến Dũng vẫn không thể giúp U19 Việt Nam tránh khỏi thất bại khi chạm trán đội Nhật Bản ở bán kết U19 châu Á năm 2016.

Bích Hiền

VietBao.vn