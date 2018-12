Huy Hoàng từng ghi dấu ấn tại các nội dung bơi tự do trung bình và dài, nên chiến thắng hạ bệ Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) cự ly 200 m bướm thực sự gây ngỡ ngàng đối với giới chuyên môn.

Kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng trên đường đua xanh. ẢNH: PHẠM HUY

Cán đích sau 1’59”59 đoạt HCV, kình ngư 18 tuổi tiếp tục cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và hoàn thiện về chuyên môn. Thành tích cũng giúp Nguyễn Huy Hoàng lật đổ kỷ lục quốc gia 1’59”96 do Hoàng Quý Phước thiết lập năm 2014.

Huy Hoàng (giữa) từng giành HCV 800 m tự do tại Olympic Trẻ.

Ngoài chiếc HCV 200 m bướm, Nguyễn Huy Hoàng cũng dễ dàng đăng quang chức vô địch cự ly 800 m tự do. Thành tích 8’06”50 giúp kình ngư người Quảng Bình thiết lập kỷ lục đại hội mới nhưng so với kỷ lục quốc gia 7’50”20 giúp anh đoạt HCV Olympic Trẻ (hồi tháng 10) còn kém xa.

Nội dung 200 m bướm, kình ngư Bình Phước - Lê Thị Mỹ Thảo hoàn thành cú đúp HCV. Thành tích 2’10”92 giúp Mỹ Thảo xô đổ kỷ lục quốc gia (2’11”12); kỷ lục đại hội (2’14”48) do Ánh Viên nắm giữ. Một năm trước cũng ở cự ly này, Mỹ Thảo từng đánh bại Ánh Viên đoạt vàng giải vô địch quốc gia. Hôm 3-12, cô tiếp tục hạ bệ nữ kình ngư số 1 Việt Nam cự ly 100 m bướm giúp đoàn Bình Phước “bỏ túi” 2 HCV.

Lê Nguyễn Paul lập kỷ lục quốc gia cự ly 50 m ngửa.

Cự ly 50 m ngửa nam, cùng chứng kiến ba kình ngư Lê Nguyễn Paul (An Giang), Trần Duy Khôi (TP.HCM), Nguyễn Ngọc Triển (Hải Phòng) phá kỷ lục đại hội. Tuy nhiên với thành tích tốt nhất 25”54, Lê Nguyễn Paul chính thức đoạt HCV, thiết lập kỷ lục quốc gia mới.

Nội dung 800 m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt HCV thứ 8 về cho đoàn Quân đội.

Tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nữ, các kình ngư TP.HCM gồm Phương Trâm – Phương Anh – Ngọc Thi – Bảo Ngọc vượt qua Thanh Hóa và Long An đoạt HCV, thiết lập kỷ lục quốc gia mới 4’21”18 (kỷ lục cũ 4’24”03 do đội tuyển nữ Việt Nam lập năm 2013). Cùng nội dung này của nam, An Giang đánh bại TP.HCM, Đà Nẵng đoạt HCV.

VietBao.vn