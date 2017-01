Cú sút phạt tuyệt đẹp của Mohamad Faiz Subri phá bỏ mọi quy tắc vật lý từ khoảng cách 40m trong trận Penang gặp Pahang tại giải vô địch Malaysia đã đưa tên tuổi của cầu thủ này sánh ngang nhiều ngôi sao bóng đá thế giới. Từ việc thường xuyên phải cạnh tranh vị trí trong đội hình Penang và thậm chí ít khi được để ý tới trong mỗi lần ĐTQG tập trung, Faiz trở thành một hiện tượng ở quốc gia này, với giải Puskas Award trong tay.

Hàng trăm CĐV đã ra sân bay đón Mohamad Faiz Subri sau lễ trao giải của FIFA tại Thụy Sĩ, với băng rôn, biểu ngữ và những tiếng hô gọi tên anh như bất tận. Đối với người Malaysia, giải thưởng của anh có lẽ cũng có ý nghĩa không kém tấm huy chương Olympic. Trong vòng tay của những fan hâm mộ, Faiz xúc động nói: “Tôi đã và đang luyện tập chăm chỉ hàng ngày. Tôi muốn có những bàn thắng đẹp tương tự và hơn thế nữa. Nếu Chúa gật đầu thì điều đó sẽ thành sự thực. Còn bây giờ, tôi sẽ chiến đấu cho một vị trí chính thức ở Penang vì tôi có thể làm được điều đó”.

Faiz là cầu thủ châu Á đầu tiên có được vinh dự giành danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất năm” của FIFA sau 8 lần được trao và anh sẽ là nguồn cảm hứng để các cầu thủ ở vùng trũng như Đông Nam Á tiếp tục phấn đấu để ngày một rút ngắn khoảng cách trình độ với những siêu sao hàng đầu thế giới.

FIFA mất trộm 6 chiếc đồng hồ thương hiệu Hublot

Hôm qua, báo chí châu Âu đưa tin 6 chiếc đồng hồ thương hiệu Hublot dòng Big Bang, với trị giá mỗi chiếc khoảng 10.000 bảng Anh (hơn 12.000 USD) đã biến mất một cách khó hiểu trong lễ trao giải The Best của FIFA. Số đồng hồ đắt tiền này được hãng Hublot tài trợ cho FIFA trưng bày, rồi sau đó trao tặng cho các cá nhân đoạt giải nam và nữ cầu thủ hay nhất, HLV bóng đá nam và nữ hay nhất, bàn thắng đẹp nhất và giải thành tựu sự nghiệp. Mohamad Faiz Subri lẽ ra cũng có một chiếc nhưng vì lý do này nên anh đã không được trao.

