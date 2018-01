"Con không cần ai khác, chỉ cần mẹ thôi là đủ. Con yêu mẹ nhiều lắm - Người để con phấn đấu và cố gắng. Mẹ là tất cả của con!", đó là chia sẻ đầy xúc động của tiền vệ trẻ Phan Văn Đức sau khi cùng U23 Việt Nam về tới Nội Bài, kết thúc hành trình kỳ diệu tại giải châu Á với ngôi Á quân gây chấn động châu lục.

Đồng đội của anh - Phạm Xuân Mạnh viết: "Mẹ đừng khóc nữa mẹ nhé. Vì cuộc đời của mẹ đã có quá nhiều cực khổ rồi mẹ ạ. Bây giờ mẹ hãy vui lên vì bên mẹ còn có con là chỗ dựa vững chắc tinh thần cho mẹ. Và bố mẹ cũng là niềm động lực lớn nhất giúp con vượt qua những khi mệt mỏi nhất. Bố mẹ hãy vui lên. Bây giờ bố mẹ có thể tự hào về con trai của bố mẹ rồi đấy. Con yêu bố mẹ rất nhiều".

Hơn 2 vạn lượt chia sẻ, cùng hàng ngàn bình luận của cộng đồng mạng bày tỏ sự đồng cảm và động viên Phan Văn Đức

Hai tuyển thủ cùng đăng tải bức hình chụp lại khoảnh khắc lủi thủi cùng mẹ đứng tại một góc nhỏ sân bay Nội Bài không có cổ động viên nào vây quanh, đã gây xúc động và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Không phủ nhận, tiền vệ Nguyễn Quang Hải - người ghi 5 bàn thắng đẹp mắt, thủ môn Bùi Tiến Dũng - người đã nhiều lần xuất sắc cứu thua, là hai ngôi sao sáng của U23 Việt Nam trong kỳ tích trên đất Trung Quốc, thế nhưng, những người hùng U23 đâu chỉ có thế.

Chia sẻ xúc động của Phạm Xuân Mạnh cùng những lời động viên hậu vệ người Nghệ An

Ở môn chơi tập thể như bóng đá, không cầu thủ nào có thể tự tỏa sáng nếu không có những đồng đội hỗ trợ, cùng vận hành lối chơi, thậm chí hy sinh để tạo cơ hội, đất diễn.

Nếu không có sự chắc chắn của Xuân Mạnh bên cánh phải hàng thủ hay sự xông xáo và đặc biệt là bàn gỡ hòa 2-2 giúp đội tuyển lật ngược thế cờ trận gặp U23 Iraq của tiền vệ trái Văn Đức, có lẽ, U23 Việt Nam đã không thể đi tới trận đấu cuối cùng của giải. Càng đáng khâm phục hơn nếu biết Văn Đức chỉ có vỏn vẹn vài ngày tập trung cùng U23 Việt Nam (triệu tập bổ sung sau màn trình diễn xuất sắc ở giải U21 quốc gia) đã phải cố gắng gấp nhiều lần đồng đội khác để hòa nhập và được HLV Park Hang-seo tín nhiệm trao cơ hội.

Chứng kiến hình ảnh mẹ con Văn Đức, Xuân Mạnh lặng lẽ ôm nhau khóc tại một góc sân bay Nội Bài, cộng đồng mạng đã chia sẻ mạnh mẽ và lên tiếng "đòi" công bằng cho họ.

Tài khoản có tên Ng.T.Tr viết: "Không cầm được nước mắt trước khoảnh khắc Phan Văn Đức lặng lẽ ôm mẹ ở góc phòng, không một ai ngó ngàng tới. Bóng đá là môn thể thao tập thể, vị trí nào cũng quan trọng, và phải có tập thể mới tạo ra được những cá nhân xuất sắc".

Hội CĐV SLNA cho biết ngay sau khi Xuân Mạnh và Văn Đức trở về quê hương Nghệ An, hội sẽ tổ chức lễ đón và diễu hành quanh thành phố Vinh. Trước đó do bận đột xuất cùng đội tuyển nên hai tuyển thủ này chưa thể về Nghệ An ngày 29-1 như dự kiến.

Hai tuyển thủ Văn Đức, Xuân Mạnh cũng nhận được rất nhiều chia sẻ, động viên trên trang mạng cá nhân.

Tài khoản Nguyễn T.H viết cho Văn Đức: "Còn có em luôn dõi theo và ủng hộ anh nữa. Tự hào về anh lắm". Bình luận này nhận được 10.000 lượt like (thích), bày tỏ cùng quan điểm.

Còn tài khoản M.Ly động viên Xuân Mạnh: "Anh giỏi lắm! Anh làm cho bố mẹ tự hào vì có đứa con giai hiếu thảo, lại là bờ vai tinh thần vững chắc của gia đình. Gửi lời hộ em chúc hai bác sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc nhé anh".

Tất cả thành viên U23 Việt Nam xứng đáng được ghi nhận và đối xử như người hùng

Cũng cần phải khẳng định rằng không riêng Quang Hải, Tiến Dũng hay trường hợp Văn Đức, Xuân Mạnh nói trên mà tất cả các thành viên U23 Việt Nam đều xứng đáng được xem như những người hùng, bởi những đóng góp thầm lặng của họ vào thành công chung của đội tuyển, tự hào chung của cả dân tộc.

Họ xứng đáng được đối xử như những người hùng!

VietBao.vn