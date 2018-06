Người hâm mộ bóng đá không ngại “săn” tour đến Nga dịp World Cup 2018

Người hâm mộ chịu chi, doanh nghiệp phấn khởi

Theo ghi nhận của PV Báo An ninh Thủ đô, cuộc “săn” vé xem World Cup 2018 của các “tín đồ” “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” không mấy dễ dàng. Ngoài vé VIP đã bán hết, vé phổ thông đều bán trực tuyến thông qua trang chủ www.fifa.com với quy trình mua vé trực tuyến khá phức tạp, đòi hỏi người mua phải kiên nhẫn và còn phải trông chờ vào may mắn. Tính đến thời điểm này, lượng vé còn lại rất ít, do đó các cổ động viên bóng đá cần phải canh đúng thời điểm bắt đầu mở bán và nhanh tay đăng ký để chắc chắn có một suất.

Để tránh mua vé chợ đen hay vé giả, giá cả không thống nhất và không chính xác do các bên làm giá, một số cổ động viên đã quyết định “chọn mặt gửi vàng” các đơn vị lữ hành uy tín, kết hợp vừa đi xem bóng đá, vừa đi du lịch nước Nga.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công ty TransViet Travel tiết lộ, không chỉ những “đại gia” mà bây giờ còn có nhiều người yêu bóng đá chịu chi, sẵn sàng “săn” tour để được thỏa lòng mong ước đến tận nơi cổ vũ cho đội tuyển mà họ hâm mộ. Ông Nguyễn Tiến Đạt nhận định, mặc dù giá tour có cao hơn so với bình thường nhưng doanh nghiệp này vẫn bán tốt, một số tour đã bán hết.

Cụ thể, các tour du lịch nước Nga trong dịp này sẽ có giá chênh so với bình thường khoảng 5 triệu đồng (tour chưa bao gồm giá vé xem bóng đá). Ông Nguyễn Tiến Đạt lý giải, một số du khách muốn xem bóng đá, một số khách thì không; một số du khách muốn tự mua vé nên đơn vị lữ hành để ngỏ là tour chưa bao gồm giá vé. Nếu có du khách có nhu cầu đặt vé, tùy theo mong muốn của du khách muốn sở hữu vé VIP, hay vé thường, với nhiều mức giá khác nhau, đơn vị lữ hành sẽ đặt giúp.

Đáng chú ý, Vietravel là đơn vị lữ hành được FIFA chỉ định là đối tác tại Việt Nam cung cấp dịch vụ vé trọn gói xem các trận cầu đỉnh cao tại World Cup 2018. Do đó, các tour của đơn vị này được du khách Việt nồng nhiệt “săn” ngay từ đầu tháng 5 và trước đó. Nguyên nhân bởi ngoài vé từng trận, công ty này cũng cung cấp các gói “venue series” (xem tất cả trận đấu tại một sân) hay “team specific series” (xem tất cả trận đấu của một đội)… tùy theo nhu cầu của khách.

Được biết, các tour tham quan nước Nga (chưa bao gồm dịch vụ xe đưa đón, vé bóng đá…) sẽ kéo dài từ 8-13 ngày, giá tour dao động từ 75-85 triệu đồng.

Xây dựng hành trình hấp dẫn

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, vừa xem những trận bóng đá gay cấn, vừa thỏa sức khám phá nước Nga xinh đẹp, các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng một hành trình tour thú vị, hứa hẹn đem lại cho du khách những kỷ niệm khó quên.

Đến với hành trình, du khách có thể trải nghiệm du thuyền trên sông Volga với nhiều cảm xúc mới mẻ khi thưởng thức âm nhạc dân gian; hoặc tham quan nhiều địa danh nổi tiếng tại Thủ đô Matxcơva (Nga) như Quảng trường Đỏ, Lăng Lê-nin, Nhà thờ thánh Basil, Đại lộ Leningradsky, phố Tverskaya, cửa hàng Bách hóa quốc gia GUM, nhà thờ Kazan.

Rời khu vực quảng trường Đỏ, du khách có thể đi tham quan Nhà thờ Chúa Cứu Thế (Christ the Saviour Cathedral) với mái vòm dát vàng là nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất và cao nhất trên thế giới. Người hâm mộ bóng đá cũng sẽ được ngắm toàn cảnh thành phố và công trình Sân vận động Olympic, nơi sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá thế giới 2018.

Điểm nhấn của chuyến đi này là thành phố Saint Petersburg, nơi cho phép du khách quan sát hiện tượng đêm trắng dễ dàng nhất nhờ cao độ phù hợp, cảnh quan thoáng đãng và không khí mát mẻ. Lễ hội Đêm trắng 2018 sẽ diễn ra từ 26-5 tới 23-7, trùng vào thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup nên khiến nhiều du khách hào hứng.

Cùng với đó, du khách còn được tham quan ngôi làng nhỏ Mandrogui nằm bên tả ngạn sông Tvir, là nơi mà Peter Đại Đế dùng để phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và hải quân từ thế kỉ 18, khám phá bảo tàng Vodka - nổi tiếng với bộ sưu tập lên đến hơn 2.000 loại Vodka.

Du khách còn có cơ hội thăm làng nghề truyền thống Nga với nhiều gian hàng nhỏ với các nghệ nhân Nga trực tiếp làm đồ thủ công mỹ nghệ lâu đời như búp bê Matriotska, khăn len truyền thống, gốm sứ và các món hàng lưu niệm…, giao lưu với người dân địa phương và thưởng thức món thịt nướng và những món bánh đặc trưng của vùng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều điều lưu ý mà các đơn vị lữ hành nói trước khi du khách chọn nước Nga là điểm đến trong mùa hè sôi động này. Đó là thời tiết ở nước Nga tháng 6 chỉ khoảng hơn 20 độ C, do đó du khách nên mang theo áo khoác, nước muối sinh lý, kem dưỡng da, son dưỡng môi để bảo vệ cơ thể... Giờ Matxcơva muộn hơn giờ Hà Nội 4 tiếng, có thể du khách sẽ mất một khoảng thời gian ngắn để làm quen. Khi di chuyển theo đoàn, du khách nên theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên, không tự ý đi riêng; không hút thuốc và xả rác nơi công cộng, trên xe để tránh bị phạt tiền...

