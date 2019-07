Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

Video Ngô Đình Nại đánh bại "Phù thủy bi-a" Sayginer:

Quốc Nguyện bị loại đáng tiếc vì hiệu số phụ dù đã có một giải đấu khá hay

Điều này khiến cơ thủ Việt Nam kết thúc trận đấu với một kết quả hòa và chính thức dừng bước tại Porto World Cup 2019 khi chỉ xếp vị trí thứ 3 trong bảng, có cùng 3 điểm với Kim Haeng Jik nhưng thua hiệu số phụ.

Cùng với Đình Nại, vòng bảng Porto World Cup cũng chứng kiến sự rơi rụng của hầu hết cơ thủ Việt Nam. Cơ thủ Trần Quyết Chiến, Mã Minh Cẩm gây thất vọng khi rời giải bằng 3 trận toàn thua.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Nguyễn Quốc Nguyện. Cơ thủ hạng 18 thế giới có cùng 4 điểm (2 trận thắng) với Dion Nelin (hạng 29 thế giới) và Tasdemir Tayfun (hạng 5 thế giới) nhưng vẫn phải rời giải khi thua hai cơ thủ trên chỉ số phụ.

