Vũ Minh Tuấn vàng ròng với bàn thắng tặng cha Hình ảnh xúc động nhất và cũng làm người hâm mộ hạnh phúc nhất chính là bàn san bằng tỉ số 2-2 trong trận lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Indonesia. Bàn thắng được ghi sau vài ngày Vũ Minh Tuấn xin không theo đội qua Indonesia đá lượt đi để ở nhà chăm sóc cha bị bệnh hiểm nghèo rồi sau đó từ trần. Trận lượt về đấy Minh Tuấn khát khao được ra sân và ghi bàn để có bàn thắng tặng người cha quá cố mà anh và người thân vừa an táng chỉ vài ngày. Nếu cả sân Mỹ Đình hạnh phúc với bàn thắng quý thì Vũ Minh Tuấn chạy ra góc sân quỳ gối, chắp hai tay lên trời dâng bàn thắng tặng người cha quá cố. Nhưng thành tích bóng đồng của Minh Tuấn không phải vì bàn thắng đấy mà vì thành tích anh đóng góp lớn cho đội Than Quảng Ninh nhưng không may lên đội tuyển lại không có suất đá chính.