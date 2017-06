Đành rằng có đủ những lý do để xác định việc rời vị trí phó tướng đấy như là “bắt buộc” nhưng rõ ràng có những điều lợn cợn về một ban huấn luyện còn thiếu những chất keo cần thiết.

HLV Lư Đình Tuấn lấy lý do mình có suất giảng viên của AFC trùng với thời gian đội tuyển U-23 tập trung vào đầu tháng 7. Còn HLV Hoàng Anh Tuấn thì báo bận tuyển quân cho đội tuyển U-18 chuẩn bị chơi giải U-19 Đông Nam Á vào tháng 9... Những lý do không nặng hơn và không đáng để rời đội U-23 trong chiến dịch săn vàng SEA Games 29. Tuy nhiên, lý do có thể chỉ là một cái cớ của việc rời chiếc xuồng mà họ muốn ông Thắng tự kiếm người khác cùng chèo.

Sau World Cup U-20 trở về, HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành nhân vật rất “hot” và thậm chí còn nặng cân hơn cả HLV Hữu Thắng. Nên nhớ trước HLV Hữu Thắng và trước cả HLV Miura thì đã có ý kiến đề xuất HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng Chủ tịch Lê Hùng Dũng hồi đó kịch liệt phản đối. Còn với HLV Lư Đình Tuấn thì việc chọn trợ lý này của HLV Hữu Thắng là vì ông Tuấn từng là một tiền vệ sáng tạo số một Việt Nam, lại là người lành tính và là giảng viên AFC nên có nhiều kinh nghiệm với phương pháp sư phạm. Hơn nữa, cầu thủ mà HLV Hữu Thắng chọn cho SEA Games 29 có thiên hướng chơi kỹ thuật và đá tấn công khác với hồi cầu thủ Hữu Thắng hay nhìn trận đấu từ tuyến dưới.

Nay thì những phó tướng có tiếng và có cả kiến thức đều từ chối ngồi ở cabin ban huấn luyện đúng vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Điều này ít nhiều cũng có những ảnh hưởng mà nhiều người thắc mắc về sự ra đi nhiều hơn là những lý do cho có lệ.

HLV Hữu Thắng sẽ phải tìm trợ lý khác nhưng chắc chắn sẽ ít ai quen việc và hỗ trợ nhiều được, kể cả phản biện như hai HLV phó vừa chia tay.

Cũng có ý kiến cho rằng ở đội U-23 giờ thấy nhiều mong manh và bản thân HLV Hữu Thắng không tự quyết được nhiều. Từ việc chọn quân HA Gia Lai cho đông nhưng khi thi đấu thì bản sắc của lối đá HA Gia Lai cũng không có và tiền đạo thì kiếm mãi vẫn không ra người xứng đáng.

Một đội U-23 cần rất nhiều bổ sung thì lại là đội U-23 mất liền hai phó tướng vừa tinh vừa giàu kiến thức.

Lạ là trước tới giờ nhiều người vẫn mong có một suất ở đội tuyển hay đội U-23 vì có đá là có thưởng và có rất nhiều phần trong đó nhưng nay thì cái suất đấy lại đang bị lẩn tránh.

Hơn ai hết VFF phải hiểu cội nguồn của vấn đề này để khắc phục kịp thời hơn là cứ người này đi thì thay người khác vào chỗ ấm nhưng không được việc.

VietBao.vn