Pha va chạm nặng ở đầu, tuyển thủ Anh Luke Shaw bị nghi nứt sọ và phải ở lại bệnh viện qua đêm để theo dõi diễn tiến xấu có thể xảy ra.

Tiền đạo MU được HLV Southgate gọi lại vào tuyển Anh đá với Tây Ban Nha trong khuôn khổ UEFA Nation’s League

, trong một pha va chạm với Dani Carvajal ở hiệp 2, khiến Luke Shaw té vật xuống, trận đấu phải dừng lại 7 phút và nhân viên y tế vào can thiệp nhưng không dám cáng ra ngoài để các bác sĩ sơ cứu ngay tại chỗ kịp thời.

Chấn thương đầu của Luke Shaw khiến trận đấu phải dừng 7 phút

Like Shaw, người kiến tạo cho Rashford mở bàn cho tuyển Anh trên sân Wembley huyền thoại, tuy nhiên đội chủ sân vẫn phải trắng tay khi thua Tây Ban Nha 1-2. Hai bàn thắng của đội khách do Saul và Rodrigo ghi.

Chẩn đoán sơ bộ ngay trên sân co thấy nhiều khả năng Like Shaw bị ảnh hưởng đến hộp sọ nên được đưa tới bệnh viện sau đó và chụp X- quang. Tại bệnh viện, Luke Shaw phải nằm qua đêm để kíp trực theo dõi diễn tiến liệu bề có bị xấu đi không do nghi bị nứt sọ.

Vận đen cứ liên tục không tha Luke Shaw

Trận Anh- Tây Nha Nha trên sân Wembley thu hút 81.000 fan đến xem nhưng thầy trò HLV Southgate lại mang lại nỗi thất vọng cho cổ động viên nhà dù tuyển Anh đã thể hiện không đến nỗi tệ trong trận này.

Với Luke Shaw thì dường như vận đen vẫn chưa rời khỏi cầu thủ này. Vừa được HLV Mourinho ưu ái và trọng dụng trở lại thì nay dính chấn thương.

Hết chân rồi đến đầu. Năm 2015, Luke Shaw bị gãy chân. Mùa 2015 và 2016 thì Luke Shaw gần như nghỉ cả mùa vì chấn thương vùng bẹn. Sau giai đoạn dài chiến đấu cật lực, mùa này anh được Mourinho trao cơ hội một suất và HLV Southgate gọi lên tuyển…thì lại chấn thương đầu.

