Tối 7-6, một số tờ báo dẫn tin Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi văn bản cho LĐBĐ Việt Nam (VFF) để thông báo về việc Công ty Sportradar, đối tác chuyên phân tích dữ liệu có văn phòng ở Thụy Sĩ, đã gửi thông tin nghi ngờ 3 trận đấu tại vòng 6 Giải Hạng nhất quốc gia 2018 có những nghi vấn dàn xếp tỉ số.

Đó là trận Long An thắng XM Fico Tây Ninh 2-1, CAND thua Viettel 0-4 và Đắk Lắk hòa Huế 3-3. Sportradar cho rằng 3 trận đấu diễn ra vào ngày 1 và 2-6 vừa qua có nghi vấn dàn xếp tỉ số là vì lượng tiền đặt cược đổ dồn khá bất thường. Trả lời tờ Lao Động, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết: "Những thông tin trên mới chỉ là nghi ngờ và cơ quan chức năng cũng chưa có kết luận nào hết. Thế nên không thể kết luận đây là sự việc tiêu cực, chuyện chỉ đang là nghi ngờ".

Dù lãnh đạo VPF cho rằng quy trình chỉ đơn thuần là báo cáo tổ chức cấp trên. Tuy nhiên, sau khi thông tin được đăng tải, các đội bóng liên quan cũng như người hâm mộ cảm thấy bức xúc. Trao đổi với phóng viên, ông Võ Thành Nhiệm, em trai của ông bầu Võ Quốc Thắng và hiện là Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá Long An, cho rằng VPF đã xử lý vấn đề không khéo, ảnh hưởng đến hình ảnh các đội bóng, cầu thủ, giải đấu và nhất là tác động tâm lý các nhà tài trợ. "Cả ngày hôm nay (8-6), điện thoại của tôi gần như cạn pin vì nhận quá nhiều cuộc gọi của lãnh đạo, nhà tài trợ cũng như người hâm mộ về việc CLB Long An nằm trong danh sách bị nghi ngờ dàn xếp tỉ số. Tôi phải giải thích rất nhiều. Một khi mọi việc chưa rõ ràng, chưa có cơ sở và kết luận, VPF và VFF có nghi ngờ thì cứ âm thầm điều tra, xong hãy kết luận có hay không. Chứ Sportradar mới chỉ nghi ngờ, cơ quan an ninh còn chưa điều tra mà thông tin đã tràn lan trên báo thì phản tác dụng, vừa ảnh hưởng đến đội bóng và nhà tài trợ vừa khiến việc điều tra khó khăn. Tôi thấy VPF không chuyên nghiệp" - ông Nhiệm phản ứng.

Trận Tây Ninh (trái) - Long An bị nghi ngờ tiêu cực Ảnh: Tuấn Trần

Ông Nhiệm nói rằng từ trước đến nay CLB Long An xác định thi đấu hết mình, nếu yếu thì xuống hạng làm lại từ đầu chứ không bao giờ van xin, năn nỉ ai để có điểm. "Tôi sốc trước thông tin từ VPF tiết lộ trên báo chí. Tôi nghĩ nếu VPF đã nêu tên các đội bóng trên báo chí thì cần phải làm rõ, đội nào có tiêu cực để người hâm mộ được biết chính xác chứ không thể nói nghi ngờ. Riêng trường hợp các đội nào bị nêu tên trên báo chí mà không có dàn xếp tỉ số này nọ, VPF cần phải công khai nói lại trên mặt báo một cách cụ thể để trả sự trong sạch trong mắt người hâm mộ chứ không phải nêu ra là xong được".

Bức xúc không kém CLB Long An là lãnh đạo đội CAND, CLB thua đậm Viettel 0-4. Theo HLV trưởng Nguyễn Văn Tuấn của CAND, các học trò của ông non kém kinh nghiệm, đội hình có nhiều cầu thủ trẻ dẫn đến việc thua nhiều bàn không hợp lý.

"Thứ nhất, trận đấu được truyền hình trực tiếp tới cả nước, chúng tôi không thể làm bậy thô thiển như vậy. Thứ hai, với trình độ của các cầu thủ U17 bên phía chúng tôi, ai có thể bán độ được?" - ông Tuấn nhấn mạnh.

