Video Hoàng Đức bị chấn thương vẫn giành chiến thắng trước võ sĩ Thái Lan

Cuộc so tài diễn ra vô cùng hấp dẫn

Võ sĩ của Việt Nam tập tễnh về góc đài với một chân bị đau

Sự cổ vũ của khán giả nhà như tiếp thêm sức mạnh cho Hoàng Đức. Anh trở lại cuộc chiến và liên tục dồn ép đối thủ

Hoàng Đức bất ngờ bị rách mắt trong lúc mải miết tấn công

Sau khi săn sóc và kiểm tra vết thương, bác sĩ cho võ sĩ của Việt Nam tiếp tục thi đấu

Hoàng Đức thắng điểm sau 3 hiệp đấu

VietBao.vn