Ca khúc được ông sáng tác mang tính ngẫu hứng từ những cảm xúc thăng hoa khi tham gia chơi và yêu thích bóng bàn. Ca từ bài hát ngắn gọn, giai điệu mượt mà, sâu lắng cùng giọng ca trầm ấm và những ngón đàn ghi-ta điêu luyện của ông Phan Hà đã chinh phục các cổ động viên tại nhà thi đấu với nhiều tràng vỗ tay khen ngợi. Ðể đáp tạ tấm lòng của một cổ động viên nghệ sĩ, Ban tổ chức giải đã trao tặng nghệ sĩ ghi-ta Phan Hà một chiếc áo thể thao với chữ ký của các tuyển thủ và huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Cần có một khu vực khởi động và biển báo các đội thi đấu

Quá trình thi đấu tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 36, vận động viên của các đội đã vi phạm quy định khi thực hiện khởi động ngay tại vị trí tập kết sát rinh chắn và liên tục bị các trọng tài nhắc nhở do làm các vận động viên đang thi đấu bị mất tập trung. Cũng bởi vậy, tại cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn của Ban tổ chức giải với các trưởng đoàn, huấn luyện viên chiều qua, HLV trưởng đội tuyển bóng bàn quốc gia Nguyễn Nam Hải đã đề xuất vào mùa giải sau, Ban tổ chức nên bố trí một khu vận động riêng (cỡ khoảng hai khu bàn bóng) để làm nơi khởi động cho các vận động viên như ở các giải quốc tế thường có. Bên cạnh đó, nhiều khán giả và cả một số huấn luyện viên còn đề nghị cần có biển báo về các đơn vị thi đấu ở từng trận đấu để mọi người có thể nắm rõ tên gọi các đội, từ đó có thể theo dõi được diễn biến ở từng nội dung và phong độ của các đội.

Dán kín 30 m2 kính nhà thi đấu trong một đêm

Ban tổ chức và đơn vị quản lý nhà thi đấu đã nhanh chóng khắc phục độ chói và lóa hắt xuống từ hệ thống cửa chiếu sáng phía trên sau khi được vận động viên ở các đoàn phản ánh. Theo đó, chỉ trong một đêm, hơn 30 m2 kính đã được các cán bộ, nhân viên nhà thi đấu dán kín bằng giấy mờ. Việc dán bằng giấy mờ vừa giảm độ chói sáng đúng mức theo luật thi đấu, vừa bảo đảm được mỹ quan khu vực nhà thi đấu. Trước đó, hệ thống rinh chắn khoanh vùng các bàn bóng được các đơn vị đồng hành, tài trợ giải đấu in, nhưng sau đó đã phải làm lại hoàn toàn bởi trên các rinh chắn này có một số dòng chữ viết mầu trắng, trùng với mầu quả bóng bàn và như vậy là trái luật định. Tuy các dòng chữ không quá to, nhưng khi nhận được kiến nghị của các nhà chuyên môn, Ban tổ chức giải đã ngay lập tức cho sửa và in lại để không làm ảnh hưởng đến thi đấu và thành tích của các vận động viên.

Vị khán giả ngoại quốc đặc biệt tại giải đấu

Trên khán đài nhà thi đấu vài ngày qua luôn có một khán giả đặc biệt, thường chăm chú theo dõi từng đường bóng và luôn được nhiều ống kính của phóng viên ảnh, truyền hình “để ý”. Vị khán giả đó là anh Bau-man Ô-láp, một người Ðức 45 tuổi, đến từ Béc-lin. Anh cho biết, mình là kỹ sư viễn thông và nhân dịp nghỉ phép đã sang Việt Nam du lịch. Qua bạn bè người Việt Nam, anh biết đang có giải vô địch bóng bàn quốc gia tổ chức tại Ðà Lạt và đã bay từ TP Hồ Chí Minh lên để theo dõi. Anh bảo: “Tôi yêu và chơi bóng bàn khi còn rất trẻ, hiện đang tham gia CLB bóng bàn của người Việt ở Béc-lin và đã từng du đấu giao hữu khá nhiều. Trong các lần đến thăm bạn bè ở Việt Nam, tôi đều cùng các bạn giao lưu bóng bàn. Nhìn chung các tay vợt Việt Nam có kỹ thuật tốt, chơi đẹp và tâm lý thi đấu khá vững vàng".

