Dự kiến, đêm 30-1, 5 cầu thủ quê xứ Nghệ (Nghệ An, Hà Tĩnh) sẽ đi máy bay từ Nội Bài (Hà Nội) về sân bay Vinh (Nghệ An) gồm: Phạm Xuân Mạnh

, Phan Văn Đức (quê huyện Yên Thành, Nghệ An) đang thi đấu cho CLB SLNA; Nguyễn Công Phượng (quê huyện Đô Lương, Nghệ An), hiện đang thi đấu cho CLB HAGL; thủ môn dự bị Nguyễn Văn Hoàng (quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An), đang thi đấu cho CLB Sài Gòn và Bùi Tiến Dũng (quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang thi đấu cho CLB Viettel.

Người dân Nghệ AN tập trung tại sân Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An cổ vũ cho U23 Việt Nam trận chung kết. Ảnh: Đắc Lam

Theo kế hoạch, vào lúc 19 giờ 15 phút đêm 30-1, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và người dân sẽ đón 5 cầu thủ trên tại sân bay Vinh. Nhiều người dân ở TP Vinh (Nghệ An) cho biết, sẽ ra đường đón và chào các cầu thủ đi từ sân bay Vinh về Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường sẽ tặng hoa và tặng Bằng khen cho các cầu thủ quê Nghệ An. Đồng thời, tỉnh Nghệ An sẽ trao phần thưởng cho mỗi cầu thủ. Bố, mẹ của các cầu thủ sẽ xuống TP Vinh để đón, gặp con.

Trên diễn đàn Facebook OtoFun Nghệ An đang kêu gọi người nào có xe ô tô giúp chở người thân của cầu thủ Công Phượng từ quê nhà (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) xuống TP Vinh đón, gặp Công Phượng và đồng đội. Bởi anh em, bạn bè của cầu thủ Công Phượng sẽ có khoảng 20 người đi đón, nhưng mới có một xe ô tô 7 chỗ ngồi.

Diễn đàn Facebook OtoFun Nghệ An cũng đang kêu gọi 10 xe bán tải dẫn đoàn cổ vũ, đón đội tuyển U-23 VN tại TP Vinh.

