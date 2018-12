Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản đồng ý công văn của Tỉnh đoàn Nghệ An về việc xin chủ trương tổ chức xem trận thi đấu chung kết bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, đồng thời giao các ngành liên quan, TP Vinh phối hợp đảm bảo điều kiện tổ chức.

Một màn hình LED 72 m2 sẽ được lắp đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để phục vụ người hâm mộ “tiếp lửa” cùng đội tuyển quốc gia.

Một màn hình LED 70 m2 sẽ được Ban tổ chức lắp đặt tại khu vực sân bán nguyệt Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh để phục vụ người hâm mộ cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong trận chung kết.

Nguồn kinh phí do Tỉnh đoàn Nghệ An huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Theo dự kiến, khu vực này sẽ thu hút hơn 10.000 cổ động viên xứ Nghệ đến cổ vũ, “tiếp lửa” cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu trong các trận chung kết./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

VietBao.vn