Long An chạy đua với Cần Thơ Hai đội chia nhau hai chỗ cuối bảng Long An và Cần Thơ chiều 22-9 dù đều chơi trên sân nhà vẫn gặp khó vì đối thủ mạnh hơn. Cần Thơ gặp gỡ Thanh Hóa (VPF trực tiếp 17 giờ) có mỗi ưu thế… quan hệ ngoài sân bóng tốt hơn với những nhóm cầu thủ hay gần gũi với nhau. Thầy trò Vũ Quang Bảo chỉ tính lấy 1 điểm nhưng có thể được 3 nếu họ đừng quá lãng phí thời cơ săn bàn. Trong khi đó, Long An dự báo sẽ chật vật khi phải đối đầu Sanna Khánh Hòa cứng cựa (VPF trực tiếp 17 giờ 30). Không rõ tham vọng của đội khách muốn tiến xa đến đâu sau khi chỉ tiêu trụ hạng đã chắc thì cơ hội cho Long An lấy điểm không quá khó.