Trong tuần mà Andy Murray bước sang tuổi 30 còn Rafael Nadal vô địch Masters 1000 lần thứ 30 trong sự nghiệp, Roger Federer vẫn là tâm điểm chú ý với tuyên bố rút lui khỏi Roland Garros.

MU vs Real đấu trí căng thẳng, John Terry giải nghệ

Chelsea thắng nghẹt thở dưới cơn mưa gôn

Tin thể thao sáng 16/5: U20 Việt Nam có thể gây sốc trước New Zealand

U20 Việt Nam "rối" trước giờ G: Chiến thế nào đây?

Giải thích về quyết định của mình, huyền thoại Thụy Sỹ cho biết ở tuổi 35 này anh cần lên lịch thi đấu phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của mình để kéo dài sự nghiệp. Cách tốt nhất để làm điều đó là bỏ qua các giải đất nện để chuẩn bị cho các giải đấu trên mặt sân cỏ trong đó quan trọng nhất dĩ nhiên là Wimbledon.

Tàu tốc hành quyết định bỏ Roland Garros vì tuổi tác và thể lực...

Mọi chuyện có lẽ sẽ được xem là bình thường và không gây ồn ào nếu Federer dính chấn thương hoặc Nadal đang phải nghỉ đấu vì chấn thương. Nhưng cả hai trường hợp này đều không phải. Federer thì vẫn có thể thi đấu được trong khi Nadal lại đang có phong độ cao sau khi vừa hạ Novak Djokovic trên đường vô địch Madrid Masters năm nay.

Roland Garros là một trong 4 giải lớn quan trọng nhất với mọi tay vợt và đó là giải Grand Slam in đậm dấu ấn thống trị của Nadal khi anh đã vô địch 9 lần trong khi Federer vô địch đúng 1 lần vào năm 2009.

Thế nên, quyết định rút lui khỏi Roland Garros của Federer không khỏi khiến dư luận nghi ngờ là do anh sợ thua Nadal. “Federer rút lui khỏi Roland Garros vì anh ta sợ thua Nadal”, tài khoản Shivam bình luận. “Federer rút lui khỏi Roland Garros với lí do để có thời gian chuẩn bị cho các giải đấu trên mặt sân cỏ là hoàn toàn ngụy biện. Lí do thật sự là vì anh ta biết mình không có cơ hội đánh bại Nadal”, tài khoản Beckstead nhận định.

... Vì ngán Nadal trên sân đất nện

“Federer làm sao thắng nổi Nadal trên mặt sân đất nện. Giờ thì Nadal càng dễ chinh phục chức vô địch Roland Garros thứ 10” là đánh giá của tài khoản Rajat. “Chuẩn bị cho mùa giải trên mặt sân cỏ thì đúng rồi nhưng Roland Garros cũng là giải rất quan trọng mà, có phải giải nhỏ đâu. Federer rút lui chẳng qua vì sợ có đánh cũng không thắng nổi Nadal mà lại mất thêm sức lực”, tài khoản David Gothad lên tiếng.

“Nadal đang có phong độ cao như thế này và lại chơi ở Roland Garros thì khác nhau thi đấu trên đất mẹ nên Federer sợ phải đối đầu đây mà” là dòng trạng thái trên trang cá nhân của tài khoản Alfred Rudelof. “Nadal đúng là cơn ác mộng với các đối thủ ở Roland Garros. Đến mức mà giải chưa diễn ra thì Federer đã bỏ cuộc mất rồi”, tài khoản Lillian nhìn nhận.

Theo TTVH

VietBao.vn