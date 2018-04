Linh Chi (1990, 1m73) sở hữu gương mặt sáng, thông minh, vẫn là trụ cột không thể thiếu của Thông tin LienVietPostBank. Phong độ của Linh Chi đang giúp cho đội bóng Quân đội hướng tới chiếc cúp vô địch cúp Hùng Vương 2018. Âu Hồng Nhung cũng là gương mặt rất nổi bật của Thông tin LienVietPostBank. Chân dài sinh năm 1993 trải qua nhiều chấn thương nhưng cô vẫn vượt qua để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bóng chuyền. Không chỉ tài năng, Hồng Nhung sở hữu vẻ đẹp rất trong sáng, nụ cười có duyên. Sinh năm 1998, cao 1,75m, chơi ở vị trí chủ công và đối chuyền, Nguyệt Anh là một trong những tay đập rất triển vọng của Thông tin LienVietPostBank cũng như đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Không chỉ tài năng, Nguyệt Anh còn rất xinh đẹp. Ở đội Ngân hàng Công thương, Thu Hoài là một trong những hot gilr nổi bật. Sinh năm 1998, Thu Hoài chơi rất ấn tượng ở vị trí chuyền hai. Thu Hoài trông rất "ngầu" ở ngoài đời. Đàn chị của Thu Hoài là Thanh Thuý trở thành trụ cột của Ngân hàng Công thương sau khi các VĐV kỳ cựu giải nghệ. Thanh Thuý cũng là một trong những gương mặt rất ăn ảnh, hút hồn khán giả mỗi khi ra sân. Cô gái sinh năm 1995 (cao 1m80) có thể bật đà gần 3m, bật chắn 2m87, từng nhiều lần đạt danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền. Tại giải VĐQG và cúp Hùng Vương 2018, Kim Thanh chơi tiến bộ vượt bậc trong màu áo VTV Bình Điền Long An. Là một trong những VĐV trẻ nhất đội (1999), Đặng Thị Kim Thanh không chỉ gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn, mà còn nổi bật bởi vẻ đẹp thuần khiết. Cao 1m78, chỉ mới bước sang năm thứ 2 khoác áo đội 1 VTV Bình Điền Long An, nhưng Kim Thanh đã có những bước tiến dài. Điều đặc biệt là Kim Thanh có thể chơi tốt ở cả vị trí chủ công lẫn phụ công, và cô là một trong những đối chuyền hay nhất trong đội VTV Bình Điền Long An ở thời điểm hiện tại.