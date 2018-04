Sáng 20-4, Giải Xe đạp tranh Cúp Truyền hình HCM - Tôn Đông Á 2018 tiếp tục diễn ra với chặng đua thứ 21 từ Đà Lạt đi TP Bảo Lộc dài 110 km.

Đường dốc xuống và thời tiết đẹp, đây được xem là một trong những chặng đua có tốc độ trung bình khá cao 45,359 km/giờ. Sau khi qua con đèo Phú Hiệp, đèo tính điểm cuối cùng trong bảng điểm áo đỏ, tay đua đang khoác áo BilkeLife Đồng Nai Loic Desriac xem như chính thức lấy Áo đỏ, nếu như tay đua này không bị bỏ cuộc giữa chừng.

Khi còn cách đích hơn 300m và đang bắt đầu rút, tay đua Nguyễn Trần Minh Trí của Đồng Tháp do vượt khe hẹp nên bị liếm bánh xe vào lề đường và té ngã, kéo theo một số tay đua mạnh, trong đó có Áo xanh Lê Nguyệt Minh của Minh Giang TP HCM. Tai nạn này khiến Nguyệt Minh về cuối cuộc đua và bị thu hẹp lại điểm Áo xanh so với Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) chỉ còn 15 điểm.

Trần Nguyễn Minh Trí bị gẫy xương đòn vai, phải rời đường đua.

Minh Trí bị gẫy xương vai

Nguyễn Tấn Hoài về nhất

Cú nước rút của các tay đua ở đích đến

Pha té ngã từ của Lê Nguyệt Minh

Về nhất chặng đua tốc độ này, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), giúp đội mình đoạt nhất đồng đội chặng đua này.

Dù bị sự cố nhưng Nguyệt Minh vẫn giữ được chiếc Áo xanh

Sau 21 chặng, Nguyễn Thanh Tâm đang giữ vững chiếc Áo vàng

Sáng 21-4, giải sẽ tiếp diễn với chặng đua thứ 22 từ Bảo Lộc đi Bình Dương, dự kiến dài 156 km.

Quang Liêm

VietBao.vn