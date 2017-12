- Neymar đạt được thỏa thuận đầu quân Real vào hè 2019. Fellaini từ chối ký gia hạn với MU và mở đường sang Trung Quốc chơi bóng kể từ mùa giải tới... là những tin chuyển nhượng mới nhất sáng 25/12.

Sau cuộc chuyển nhượng đình đám trị giá 222 triệu Euro sang PSG, Neymar cảm thấy không thoải mái với cuộc sống mới tại sân Công viên các Hoàng tử. Chính vì thế, cha đẻ kiêm người đại diện của anh đã bắt đầu có những cuộc thương thảo với chủ tịch Real - Florentino Perez.

Chủ tịch Perez quyết tâm "bốc" Neymar về Real

Nguồn tin từ Dario Gol cho hay, giữa Real và Neymar đã đạt được sự nhất trí về một vụ chuyển nhượng bom tấn. Theo đó, siêu sao người Brazil sẽ gia nhập đội bóng Hoàng gia kể từ mùa giải 2019/20. Neymar muốn thi đấu 2 năm tại thủ đô nước Pháp trước khi quay trở lại sân khấu La Liga.

Chàng tiền đạo 25 tuổi mong muốn đăng quang Champions League và đạt danh hiệu Quả bóng vàng dưới màu áo PSG, trước khi tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp cùng Real Madrid.

Chủ tịch Perez sẵn sàng chi 250 triệu Euro để đưa Neymar trở lại Tây Ban Nha và biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử làng túc cầu, khoảng 700.000 Euro/tuần.

Thời còn thi đấu cho Barca, Neymar luôn khuất sau cái bóng của Messi. Tuy nhiên, nếu chuyển đến Bernabeu, anh sẽ trở thành biểu tượng mới của đội bóng Hoàng gia, thay thế cho Ronaldo sắp bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Fellaini từ chối ký MU, sang Trung Quốc nhận lương khủng

Nguồn tin từ Express cho hay, Fellaini đã bác bỏ lời đề nghị gia hạn của MU, dù HLV Mourinho tha thiết muốn anh ở lại tiếp tục phục vụ đội bóng.

Fellaini sẽ rời MU vào năm tới

Hiện chàng tiền vệ tóc xù đang bắt đầu tìm kiếm đội bóng mới, và anh nhận được khá nhiều lời mời hấp dẫn từ Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Trung Quốc.

Do đến tháng 6/2018, Fellaini sẽ trở thành cầu thủ tự do nên CLB nào chiêu mộ được anh sẽ không mất phí chuyển nhượng. Ngay từ tháng 1 tới đây, cựu cầu thủ Everton sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng ngoài nước Anh.

Express cho hay: "Fellaini sẽ không ký tiếp với MU. Anh chưa biết sẽ ra đi vào tháng 1 tới hay cuối mùa 2017/18. Mọi thứ sẽ do MU quyết định khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Hiện Fellaini đang được các CLB Trung Quốc săn đón và anh có thể ra đi theo tiếng gọi đồng tiền.

Tottenham chiêu mộ Luke Shaw và Barkley

HLV Pochettino đang thuyết phục BLĐ Tottenham xuất hầu bao để ông đưa về CLB hai nhân tố mới bổ sung sức mạnh cho đội bóng là Ross Barkley và Luke Shaw.

Tottenham muốn chiêu mộ Barkley và Shaw

Nhà cầm quân người Argentina lo ngại Spurs có thể bị đánh bật ra khỏi tốp 4 Ngoại hạng. Chính vì thế, ông cần tăng cường thêm nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Barkley sẽ hết hạn hợp đồng với Everton hè tới nên Tottenham có thể chiêu mộ anh với mức giá chỉ khoảng 20 triệu bảng. Tuy nhiên, họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Chelsea.

Trong khi đó, Luke Shaw vốn là trò cũ của Pochettino nên ông hiểu rất rõ năng lực của hậu vệ cánh trái 22 tuổi này. MU sẵn sàng cho phép Shaw rời Old Trafford nếu nhận được lời đề nghị gần 30 triệu bảng.

