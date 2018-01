Rộn ràng cổ vũ U23 Việt Nam

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, 10 màn hình LED kích thước 7m x 12,5m đã được lắp, sẵn sàng để người hâm mộ xem trận chung kết lịch sử tại con phố đẹp nhất TP Hồ Chí Minh.

Sẵn sàng để cổ vũ trận chung kết lịch sử chiều nay.

Còn với các cửa hàng bán các sản phẩm cổ vũ U23 Việt Nam, cờ đỏ sao vàng, băng rôn quấn đầu, miếng dán mặt, áo cờ đỏ sao vàng… đang “sốt”. Hiện giá áo cờ đỏ sao vàng dao động khoảng 50.000 - 90.000 đồng/áo. Giá các dải băng rôn quấn đầu với dòng chữ Việt Nam chiến thắng giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng/dải… “Nhiều người khách cứ ghé hàng là mua, không quan tâm nhiều đến giá lắm”, chị Mai, người bán hàng trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) vui vẻ chia sẻ. Trong ngày hôm qua chị Mai đã bán được hàng trăm chiếc áo thun in hình cờ đỏ sao vàng. “Nếu Việt Nam vô địch, chắc không đủ hàng để bán”, chị nói.

Mũ bảo hiểm độc đáo cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Hưởng ứng niềm vui U23 vào chung kết, nhiều cửa hàng, siêu thị cũng tổ chức các hoạt động tạo không khí ủng hộ sôi nổi từ offline đến online. Đại diện Saigon Co.op cho biết, đã huy động toàn bộ nhân viên trong hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước ủng hộ trận chung kết bằng nhiều hình thức như theo dõi tivi, xem trực tuyến, thay đổi hình nền trên facebook,… Trong ngày 27-1, hệ thống siêu thị này cũng giảm giá 2.300 sản phẩm. Các mẫu áo thun dành cho cả gia đình cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam giảm giá áo nam, nữ chỉ 69.000 đồng, áo trẻ em chỉ còn 46.000 đồng.

Công ty Sản xuất - Thương mại Á Châu cũng vừa tung ra 2.000 chiếc mũ bảo hiểm thương hiệu Royal có in nhiều hoa văn, cờ đỏ sao vàng và các hình ảnh liên quan đến các cầu thủ U23 Việt Nam để tặng cho nhân viên, bạn bè đối tác. "Chúng tôi sẵn sàng làm thêm để bán ra thị trường nếu có khách đặt hàng. Giá bán vẫn như bình thường, không tăng giá" - ông Mai Văn Thuận, Tổng Giám đốc Công ty nói.

Doanh nghiệp tiếp tục hứa thưởng, bất kể kết quả trận chung kết thế nào

Để tạo động lực cũng như thể hiện tình yêu dành cho U23 Việt Nam trước trận chung kết chiều nay, nhiều doanh nghiệp cũng đã quyết định sẽ thưởng lớn, dù kết quả trận đấu chiều nay thế nào.

Siêu thị cũng rộn ràng các hoạt động cổ vũ trận chung kết.

Công ty tài chính HD SAISON vừa ra thông cáo báo chí cho biết, đã quyết định tặng thưởng cho đội tuyển 500 triệu đồng dù U23 Việt Nam có giành ngôi vô địch hay không. Theo các doanh nghiệp, dù chiến thắng hay không trong trận chung kết này, U23 Việt Nam đã vô địch trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng trận chung kết và giành chức vô địch, số tiền thưởng còn nhiều hơn. Bên cạnh số tiền thưởng hàng chục tỷ đồng trong những ngày qua, doanh nghiệp cũng có những món quà độc đáo dành cho đội tuyển. Ông Trần Đức Vinh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trần Anh (Trần Anh Group), cho biết, đã đến văn phòng Thừa phát lại Long An (tỉnh Long An) để tiến hành lập vi bằng, ghi nhận việc hứa thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam một căn biệt thự tại dự án Bella Villa (tỉnh Long An) có giá trị 2 tỉ đồng nếu vô địch giải U23 Châu Á năm nay.

Dù kết quả thế nào trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết chiều nay, U23 Việt Nam đã đoạt cúp trong lòng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vì những điều kỳ diệu mà toàn đội đã tạo ra trong suốt giải đấu này. Đặng Loan

VietBao.vn