Roland Garros 2019

Rafael Nadal

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

VIDEO: Nadal hạ Federer ở bán kết Roland Garros

Nadal thu hút mọi lời khen

Báo chí thương cảm FedEX

Với chiến thắng trước Federer, Nadal đã có lần thứ 12 lọt vào chung kết Roland Garros, nơi anh chưa từng thua trong quá khứ. Tay vợt hạt giống số 3 đang sở hữu thành tích 92-2 thắng-thua trên sân đất nện tại Paris. Đây cũng là chiến thắng thứ 6 của Nadal trước Federer tại Pháp mở rộng, bất chấp thời tiết không thuận lợi với gió mạnh.

Một trang tin tiếp tục tung hô biệt danh của Nadal - "Vua đất nện"

Trang tin Sky Sports cho rằng Nadal đã đạt phong độ “hay một cách ngoạn mục” khi đối đầu Federer. Trong bài tường thuật trận đấu, trang này cho rằng "Nadal quá hay so với Federer". Trong khi đó, các trang BBC và DailyMail đều đề cao chiến thắng của Nadal trước đối thủ lâu năm mà anh “luôn muốn đánh bại mỗi khi chạm trán”. Đặc biệt, tờ DailyMail cho rằng Nadal đã “vùi dập tinh thần” của Federer ở trận đấu này.

Rõ ràng Federer trận này không có được tâm lý tốt. Anh liên tục đánh hỏng, lên lưới vô cùng lóng ngóng cũng như không có được khát khao như Nadal, người đã có một cú lốp bóng cực hay đáng đi vào lịch sử những trận bán kết Roland Garros.

Trong khi đó, tờ Eurosport lại dùng từ “imperious” (áp đảo, kiêu ngạo) để miêu tả về phong độ khủng khiếp của Nadal, cùng dòng tít “Nadal hạ gục Federer trong một ngày gió to ở Paris”. Tờ này miêu tả Nadal đã “sử dụng thành thạo các yếu tố trên sân để vùi dập Federer”.

Chiến thắng này giúp Nadal gia tăng thành tích cá nhân với riêng Federer lên 24-15 thắng-thua và 14-2 trên sân đất nện, đồng thời chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước tay vợt 37 tuổi. Đây cũng là trận thua tồi tệ nhất tại Grand Slam của Federer trong 11 năm qua.

