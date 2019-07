Sự kiện:

Wimbledon 2019

Video Kyrgios đánh bóng thẳng vào người Nadal

"Bài tủ" gây ức chế của Kyrgios là phản ứng trọng tài

Sau trận Kyrgios dù biết mình sai nhưng kiên quyết không xĩn lỗi ai cả: "Sao phải xin lỗi, bóng có trúng người Nadal đâu. Nadal đã giành bao nhiêu Grand Slam rồi, và mọi người biết anh ta có bao nhiêu tiền trong ngân hàng không? Đánh bóng trúng ngực anh ta còn không sao chứ. Thật ra tôi ngắm vào ngực anh ta đấy. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu".

Lâu lắm người ta mới lại thấy Nadal tức giận, "Bò tót" nói điều khó chịu với báo giới: "Thật khó chịu khi phải chứng kiến những chuyện như vậy khi thi đấu. Tôi đã đánh mất sự tập trung trong vài khoảnh khắc, nhưng tôi đã thắng và hài lòng vì điều này. Thắng trong sức ép sẽ tốt cho quá trình tiếp theo của tôi".

