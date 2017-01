Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >> Vượt qua Milos Raonic sau 3 set với các tỷ số 6-4, 7-6 và 6-4, Rafael Nadal giành quyền vào bán kết Australian Open 2017. Đối thủ của anh ở vòng tiếp theo là Grigor Dimitrov.

Từng thất bại 2 trong 3 lần đối đầu Milos Raonic gần đây, Rafael Nadal được dự đoán gặp nhiều khó khăn khi chạm trán “máy phát bóng” người Canada. Tuy nhiên, diễn biến trên sân Rod Laver lại chứng kiến thế trận trên cơ của Rafa.

Ngoại trừ không thể so kè về điểm ace so với đối thủ (4 so với 14), Nadal đều tỏ ra nhỉnh hơn ở những thống kê khác. Từ tỷ lệ giao bóng thành công, tỷ lệ giao bóng một ăn điểm hay số tình huống đánh lỗi, hạt giống số 9 đều cho thấy độ ổn định ở mức cao.

Khả năng giao bóng tốt cũng giúp Nadal không để Raonic giành bất kỳ điểm break nào. Trong khi Rafa lại tận dụng thành công 2 cơ hội “bẻ giao” ở set 1 và 3, đồng thời thắng kịch tính 9-7 trong loạt tie-break ở set 2 để khép lại trận đấu sau 3 set.

Nadal đang trở lại mạnh mẽ đầu năm 2017. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh của Nadal được thể hiện khá đậm nét trong set 2. “Ông vua sân đất nện” phải đối mặt với 6 điểm set-point của đối thủ nhưng đều cứu thành công.

“Tôi không phải kiểu người kiêu ngạo, thậm chí đôi khi còn nghi ngờ về khả năng của bản thân ngay cả khi giành chiến thắng. Nhưng điều đó lại giúp tôi có thêm động lực làm việc chăm chỉ hơn để vượt qua những thời khắc khó khăn”, Nadal chia sẻ sau khi lần đầu vào bán kết Australian Open kể từ 2014.

Chiến thắng 3-0: 6-4, 7-6(7), 6-4 sau 2 giờ 46 phút cũng giúp ngôi sao người Tây Ban Nha lần thứ 5 giành vé góp mặt ở bán kết giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Đối thủ tiếp theo của Rafa là hạt giống số 15 Grigor Dimitrov.

*Video trận tứ kết: Grigor Dimitrov 3-0 David Goffin.

VietBao.vn