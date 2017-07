Hạt giống số 4 sở hữu thống kê vượt trội so với Young, từ giao bóng 1 và 2 ăn điểm (80% và 60% so với 66% và 39%), điểm winner (38 so với 31), đánh hỏng (16 so với 22) và số lần giành break (giành 5 break trên 9 cơ hội so với 1/3).