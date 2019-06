Sự kiện:

Video Rafael Nadal đăng quang chức vô địch Roland Garros 2019:

Nadal và Xisca đã yêu nhau được 14 năm

Xisca Perello tên trong giấy khai sinh là Maria Francisca Perello, sinh ngày 7/7/1988. Cô học chung với Rafael Nadal từ thời trung học và năm 2005, họ bắt đầu hẹn hò nhau. Xisca từng làm việc ở MARFREF - một công ty thể thao nhưng hiện tại, cô đang làm Giám đốc chuyên về mảng Dự án và phát triển Nhân cách trên mạng Internet cho Học viện đào tạo tài năng trẻ tennis do bạn trai làm chủ ở Palma De Mallorca.

Mỹ nhân 31 tuổi người Tây Ban Nha được tạp chí Hello cho là đã đính hôn với Nadal vào cuối tháng 1 năm nay sau 14 năm hẹn hò và có lẽ, cặp uyên ương này sẽ chính thức nên duyên vợ chồng trong năm nay. Xisca cũng không còn trẻ và cô cần một "danh phận" để cùng Nadal đắp xây hạnh phúc.

Với Nadal, đã đến lúc anh "yên bề gia thất" với bạn gái lâu năm. Roger Federer và Novak Djokovic - hai đại kình địch của Rafa đã lấy vợ và có những đứa con kháu khỉnh từ lâu. Cũng chính 2 ngôi sao này đã tiết lộ việc đảm nhận thiên chức làm chồng và làm cha đã mang đến động lực lớn lao để họ gặt hái nhiều danh hiệu cao quý sau khi kết thúc đời độc thân. Nadal có lẽ sẽ nối bước 2 đồng nghiệp để "lên xe hoa" và chuẩn bị bước vào một trang mới trong cuộc đời mình.

VietBao.vn