Video Rafael Nadal phải bỏ dở trận bán kết US Open 2018 với Juan Martin Del Potro vì chấn thương hành hạ:

Pierre Paganini - HLV thể lực của Federer là một nhân vật quan trọng đứng đằng sau thành công của "Tàu tốc hành"

Trong lần phỏng vấn trên Diario Vasco, Toni Nadal - chú ruột kiêm cựu HLV nổi tiếng một thời của Rafael Nadal cũng đã cập nhật tình hình hồi phục của tay vợt số 2 thế giới người Tây Ban Nha: "Nadal đã quyết định phẫu thuật sau khi gặp vấn đề mắt cá chân ở một buổi tập. Bác sĩ của Liên đoàn quần vợt Tây Ban Nha cũng đề nghị Rafa làm điều này. Tôi đã trao đổi với thằng bé và nó dự định sẽ trở lại tập luyện vào ngày 4-5 tháng 12 tới đây."

Nadal được cho là đang hoàn toàn sung sức và sắp tới, anh sẽ cùng Novak Djokovic tranh tài ở Mubadala Tennis Championship 2018. Giải đấu sân cứng diễn ra từ 27-29/12 ở Abu Dhabi (UAE) này còn có sự tham dự của Dominic Thiem, Kevin Anderson, Hyeon Chung, Karen Khachanov và hai chị em Venus - Serena Williams.

Nadal sau đó sẽ bắt đầu hành trình mùa giải mới 2019 bằng giải ATP 500 Brisbane International diễn ra từ 20-12/2018 - 6/1/2019 để chuẩn bị cho Australian Open.

