Sự kiện:

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Australian Open 2019

Video trận đấu siêu hấp dẫn giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic ở bán kết Wimbledon 2018:

ĐKVĐ Roland Garros rạng rỡ bên bố ruột Sebastian Nadal

Những phút giây hạnh phúc bên gia đình giúp Nadal lấy lại tự tin trong thời gian dưỡng thương chờ tìm lại phong độ đỉnh cao

Ông Toni Nadal - chú ruột kiêm cựu HLV từng nhiều lần giúp Rafael Nadal chinh phục vinh quang chia sẻ trên tờ Diario Vasco: "Khi tôi nói chuyện với Rafa, ý định của cậu ấy là sẽ bắt đầu luyện tập trở lại vào ngày mồng 4 hoặc mồng 5 tháng 12, và sẽ có nhiều hơn một tháng để đạt tình trạng thể lực tốt nhất cho Úc mở rộng (14-27/1/2019 ở Melbourne)."

Trước đó, tay vợt số 2 thế giới hiện tại dự kiến sẽ tái xuất thi đấu vào ngày 28/12 năm nay tại giải Mubadala World Championship Tennis ở thành phố giàu có Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất). Đây là giải đấu biểu diễn tổ chức từ năm 2009 mà Nadal đang giữ kỷ lục 4 lần vô địch, trong khi Novak Djokovic bám sát với 3 lần đăng quang.

Nadal và Djokovic đã thâu tóm 7 trong 10 chức vô địch ở Abu Dhabi kể từ khi giải đấu này được tổ chức năm 2009

Năm nay, ngoài cặp kỳ phùng địch thủ Nadal - Djokovic, Mubadala World Championship Tennis còn có sự góp mặt tranh tài của Kevin Anderson, Dominic Thiem, Karen Khachanov và Chung Hyeon. Sau khi tham dự giải này, đến ngày 31/12 - ngày cuối cùng của năm nay, Nadal sẽ đến Sydney tham dự giải ATP 250 trên sân cứng tại đây để chính thức mở màn mùa giải mới 2019 và chạy đà cho Australian Open.

