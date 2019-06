Sự kiện:

Rafael Nadal

Roland Garros 2019

Wimbledon 2019

Video Nadal khuất phục Thiem ở chung kết Roland Garros 2019:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lần gần nhất Nadal vô địch cả Roland Garros và Wimbledon cùng mùa giải đã cách đây 8 năm

Dù Nadal phấn khích là vậy sau chức vô địch Roland Garros 2019 khi năm nay anh không bị các chấn thương hành hạ và đang có phong độ cao nhưng quả thật chinh phục được cả Pháp mở rộng và Wimbledon cùng mùa giải là điều không dễ dàng gì.

Kể từ khi hoàn tất cú đúp 2 Grand Slam liên tiếp này lần gần nhất năm 2010, suốt 8 năm qua, Nadal không thể tái lập kỳ tích ấy. Thậm chí, Nadal còn thường xuyên bị những đối thủ dưới cơ loại sốc từ sớm ở Wimbledon từ năm 2011 đến nay.

Trong khi đó, 2 đối thủ chính cạnh tranh cúp vàng Grand Slam sắp tới với anh là Roger Federer và Novak Djokovic cũng đang nuôi tham vọng xưng vương ở London.

Federer rất mạnh trên sân cỏ với kỷ lục 8 lần đăng quang ở Wimbledon và đã vô địch Halle Open để chạy đà cho Grand Slam ở London. Djokovic cũng quyết lấy lại thể diện sau khi thua đau Nadal và Dominic Thiem tại Rome Masters và Roland Garros. Nole cũng đang là ĐKVĐ Wimbledon và sẽ quyết tâm bảo vệ ngôi vương mà mình đã giành được năm ngoái ở mặt sân cỏ tại All England Club

Liệu sau 9 năm, Nadal có lại "ăn cú đúp" Roland Garros và Wimbledon để có Grand Slam thứ 19 và "phả hơi nóng" sau gáy Federer khi rút ngắn khoảng cách kỷ lục danh hiệu loại này với "Tàu tốc hành" xuống chỉ còn kém đúng 1 lần đăng quang?

Wimbledon 2019 Theo bạn, tay vợt nào sẽ giành chức vô địch đơn nam Wimbledon 2019? Federer Nadal Djokovic Zverev Thiem Ý kiến khác Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn