Wimbledon 2019

Marin Cilic

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Video trận đấu giữa Rafael Nadal và Marin Cilic trên sân cỏ ở Hurlingham trước thềm Wimbledon 2019:

Federer là hạt giống số 2 tại Wimbledon năm nay khiến Nadal có nguy cơ sớm đụng độ Djokovic ở bán kết

"Những ứng viên lớn nhất vẫn sẽ là Federer, Djokovic và tôi", Nadal nhận định. "Nhiều tay vợt trẻ đang tiến bộ rất nhanh. Hãy cùng xem họ thể hiện ra sao. Wimbledon là giải đấu đặc biệt, nơi luôn chứa đựng nhiều bất ngờ".

Rafael Nadal từng hai lần vô địch Wimbledon, nhưng chưa vào chung kết Grand Slam sân cỏ kể từ năm 2011. Dẫu vậy, anh vẫn bất ngờ được Cilic - đồng nghiệp vừa đánh bại mình trên sân cỏ ở Hurlingham (Anh) trước thềm Grand Slam thứ ba trong năm đánh giá có khả năng cao hơn cả ĐKVĐ Djokovic hay kỷ lục gia đã 8 lần đăng quang Wimbledon sẽ vô địch tại All England Club vào ngày 14/7 sắp tới:

"Chắc chắn họ (Federer, Nadal, Djokovic) có cơ hội lớn nhất vì họ đã giành chức vô địch ở giải đấu này nhiều nhất trong vài năm qua. Bây giờ, tôi cảm thấy anh ấy (Nadal) có thể là một ứng cử viên vô địch tuyệt vời, nếu so với Roger và Novak, theo cảm nhận của tôi, anh ấy có thể còn hơn họ một chút. Chúng ta sẽ thấy điều đó."

Sau trận đấu với Cilic vừa qua, Nadal khiến người hâm mộ lo lắng khi thừa nhận gặp vấn đề về cơ bắp trong những buổi tập cận Wimbledon.

"Sau nhiều tháng không thi đấu trên sân cỏ, tôi đã bị quá tải cơ bắp trong những buổi tập đầu tiên", Nadal chia sẻ. "Vậy nên, tôi quyết định nghỉ tập từ giờ cho đến thứ Tư. Thi đấu trên sân cỏ ngay sau mùa đất nện là sự chuyển đổi khó khăn nhưng cũng là cơ bản nhất trong quần vợt. Tôi sẽ cố gắng thích nghi hơn trước khi bước vào Wimbledon".

