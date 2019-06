Sự kiện:

ATP World Tour Finals 2019

Rafael Nadal

Video tình huống cứu bóng đỉnh cao của Nadal trong trận chung kết Roland Garros 2019

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Siêu kỷ lục Nadal cũng khó phá

HCV Olympic thứ 3

Rafael Nadal có thể tự hào vì trong bộ sựu tập danh hiệu cá nhân của anh có tấm HCV cá nhân tại Bắc Kinh 2008 và HCV đánh đôi với Marc Lopez tại Rio 2016. Với phong độ cao hiện nay, Nadal hoàn toàn có thể chinh phục những đỉnh cao mới tại Tokyo 2020, đồng thời để kết thúc triều đại của Andy Murray - tay vợt đã giành chiến thắng ở hạng mục đơn nam ở London 2012 và Rio 2016.

VietBao.vn