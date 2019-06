Sự kiện:

Wimbledon 2019

Rafael Nadal

Video Rafael Nadal đăng quang chức vô địch Roland Garros 2019:

Những tay vợt từng lập "cú đúp" giành các danh hiệu trên mặt sân đất nện và sân cỏ trong một mùa giải

Ở mùa giải năm nay, Fognini, Thiem, Djokovic và Nadal đang là những tay vợt có cơ hội giành "cú đúp" danh hiệu trên mặt sân đất nện và sân cỏ. Hiện tại, tay vợt Tây Ban Nha đang trong quá trình phục hồi sau khi chinh phục thành công Grand Slam ở Paris. Vì thế Nadal đã không tham dự các giải đấu chuẩn bị cho Wimbledon như Halle Open hay Queens Club.

