Thiem chơi cực kỳ quyết tâm và lỳ đòn để đưa trận đấu vào set 5

Set 4 đẩy căng thẳng trận đấu lên tới cao trào. Thiem từ chỗ suýt mất break ở ván trước đã quay sang bẻ game thành công ở ván 3 do Nadal không kín ý đồ bỏ nhỏ của mình, nhưng đến ván 8 Thiem trao lại break point cho Nadal vì 2 cú đánh hỏng trong lúc tỷ số đang là 40-đều. Hai tay vợt buộc phải vào tie-break và Thiem tỏ ra áp đảo khi bứt lên dẫn 5-2 trước khi thắng 7-4.

Hai tay vợt không một ai chịu để nhau bứt lên trong set 5, mà tiêu biểu là ở ván 11. Thiem đã bị dẫn 0-40 nhưng trước nguy cơ bị bẻ game, anh cứu cả 3 break point mà trong đó tiêu biểu là một cú rướn người đánh bóng đi thấp qua lưới khi đang bị dẫn 30-40. Thêm một loạt tie-break nữa diễn ra và khi tỷ số là 5-5, Nadal lên lưới thành công để có cơ hội match point, Thiem đã có thể gỡ hòa 6-6 nhưng lại đánh ngoài cú smash của mình sau khi đã mở góc sân rất tốt.

Thắng kịch tính 5 set sau 4 giờ 54 phút, Rafael Nadal vừa trải qua trận đấu dài nhất của anh ở US Open. Đón chờ anh ở bán kết sẽ là một đối thủ không xa lạ, Juan Martin del Potro.

Rafael Nadal 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5) Dominic Thiem 3 Aces 18 4 Lỗi kép 4 66% Tỷ lệ giao bóng 1 58% 67% Giao bóng 1 ăn điểm 71% 56% Giao bóng 2 ăn điểm 56% 5/17 Điểm Break 6/13 55 Điểm Winner 74 49 Lỗi đánh hỏng 58 36/56 Điểm trên lưới 18/31 166 Tổng số điểm 171

VietBao.vn