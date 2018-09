To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Del Potro an ủi Nadal

Trước tình thế không thể xoay chuyển, Nadal đã quyết định xin bỏ cuộc và rời trận đấu trong nỗi buồn của không chỉ cá nhân anh mà cả các khán giả có mặt. Del Potro bày tỏ sự thông cảm cho Nadal trước khi đón nhận sự chúc tụng nồng nhiệt từ các khán đài, anh sẽ trở lại chung kết US Open lần đầu tiên kể từ năm 2009, đối đầu kẻ thắng của cặp đấu Novak Djokovic - Kei Nishikori.

Rafael Nadal 6-7 (3-7), 2-6 Juan Martin del Potro 4 Aces 2 1 Lỗi kép 0 75% Tỷ lệ giao bóng 1 66% 60% Giao bóng 1 ăn điểm 70% 39% Giao bóng 2 ăn điểm 55% 2/2 Điểm Break 4/12 26 Điểm Winner 29 19 Lỗi đánh hỏng 19 13/19 Điểm trên lưới 13/18 62 Tổng số điểm 74

VietBao.vn