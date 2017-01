Lực lượng an ninh tăng cường rà soát quanh các SVĐ nhằm đảm bảo an toàn cho các đội bóng và NHM. Ảnh: Rex Features

Động thái trên của BTC NHA được đưa ra sau vụ khủng bố vào khu chợ Giáng Sinh tại Berlin (Đức) hôm 19/12 vừa qua, khiến 12 người chết và gần 50 người khác bị thương.

Theo đó, toàn bộ 20 CLB đang thi đấu tại giải bóng đá cao nhất xứ sương mù đã nhận thư cảnh báo của BTC. Nội dung thư yêu cầu các đội phải thắt chặt an ninh trong bối cảnh nguy cơ khủng bố tăng cao, đặc biệt sau vụ khủng bố gây chấn động thế giới nói trên.

Ngay sau lời cảnh báo của BCT NHA, M.U là đội đầu tiên thực hiện việc tăng cường an ninh. “Quỷ đỏ” đã chủ động phối hợp với cảnh sát Anh, cũng như lực lượng an ninh địa phương trong việc tiến hành rà soát các phương tiện có dấu hiệu khả nghi quanh sân Old Trafford.

Nhìn chung, an ninh bóng đá Anh đã được tăng cường kể từ sau vụ khủng bố hàng loạt tại Paris (Pháp) khiến 129 người thiệt mạng hồi tháng 11/2015, trong đó có ba vụ đánh bom tự sát bên ngoài sân Stade de France. Tính đến lúc này, vẫn chưa có vụ việc tương tự nào nhằm vào các đội bóng của Anh. Thương Nguyệt

VietBao.vn