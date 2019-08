Sự kiện:

Nif Brascia - nữ võ sĩ hẹn hò SAO 800 tỷ đồng thể hiện sức mạnh trên sàn Muay Thái

Đến nay, mỹ nhân 21 tuổi đã gặt hái 2 danh hiệu vô địch Muay nghiệp dư cùng thành tích "khủng": 50 thắng - 0 bại

Nif Brascia còn tập luyện taekwondo và gym, vì vậy không ngạc nhiên khi cô sở hữu thân hình săn chắc, nóng bỏng

Trang Instagram cá nhân của Nif Brascia tràn ngập những hình ảnh mặc bikini, đồ lót gợi cảm, thu hút tới 12000 lượt theo dõi

Hiện Nif Brascia còn theo học ngành thời trang ở một trường đại học và mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang trong tương lai

Nif Brascia thường dậy từ 5 giờ sáng tập gym và dành buổi chiều để tập Muay. Thói quen này được cô duy trì suốt gần 10 năm nay

Theo lời Nif Brascia, mỗi dịp tham dự giải vô địch Muay nghiệp dư thế giới, cô thường bị nhầm là người mẫu vì quá... đẹp, cho đến khi đánh bại mọi đối thủ để giành đai vô địch

Nif Brascia là "fan ruột" bóng đá nói chung và CLB Juventus nói riêng. Thần tượng của cô cũng là một huyền thoại Juve: Alessandro Del Piero

Chuyện tình "phi công - máy bay" giữa Moise Kean và Nif Brascia bắt đầu khi hai người tình cờ gặp mặt tại một hộp đêm ở Milan

Khi Moise Kane chuyển tới Everton, Premier League sẽ kết nạp thêm một nàng WAG "không phải dạng vừa"

