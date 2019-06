Sự kiện:

Video Ngắm mỹ nhân tốc độ Lê Nhàn tập luyện trong phòng gym:

Đây là cuộc thi lớn với 30 VĐV nữ đến từ 20 đội quốc tế tranh tài

Mỹ nhân Việt "cực ngầu" trên trường đua

Lê Nhàn còn là một hot girl thể thao khi chơi giỏi rất nhiều môn

Chỉ riêng gym, cô theo đuổi hơn 5 năm qua và có cả bằng huấn luyện viên

Cô còn đam mê rất lớn với boxing

Người đẹp từng giành top 4 trong một cuộc thi fitness tại Việt Nam vào năm ngoái và chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp ở Đài Loan (Trung Quốc).

VietBao.vn