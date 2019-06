Sự kiện:

Video màn trình diễn của Alma trước nhà vô địch Stamp Fairtex:

Trước khi gia nhập ONE Championship, cô sở hữu chuỗi thành tích bất bại với với 24 trận thắng và 4 trận hòa

Alma có lượng fan khá đông trên khắp thế giới

Cô được đánh giá cao với lối đánh rực lửa, đầy tốc độ và uy lực

Nữ võ sĩ Stamp Fairte bảo vệ thành công đai vô địch Muay Thai thế giới trước Alma

VietBao.vn