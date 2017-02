Trước đây, Thomas Mueller tự nhận mình là một “raumdeuter”, tức “kẻ tận dụng khoảng trống”. Như một con sói già, Mueller chỉ lừ đừ di chuyển và trao đổi những đường chuyền ngắn vô hại. Đối thủ xem thường, để rồi phải trả giá đắt.

Hễ có cơ hội ghi bàn, Thomas Mueller bất ngờ xuất hiện. Chỉ khi ấy, "con sói già" Thomas Mueller mới lộ rõ nanh vuốt.

"Sát thủ" sinh năm 1989 khai thác khoảng trống tuyệt vời. Anh chẳng cần xử lý điệu nghệ, đi bóng hoa mỹ hay sút bóng sấm sét. Anh chỉ cần tạo ra khoảng trống rồi tận dụng nó, chấm hết. Càng không có gì đặc biệt thì mẫu cầu thủ như Mueller càng đặc biệt.

Nhưng raumdeuter bây giờ có vẻ không đủ. Mueller đang trải qua cơn khô hạn bàn thắng đáng sợ.

Những hình ảnh Mueller chống hông thất vọng thế này xuất hiện ngày càng nhiều. Ảnh: Getty.

Chuỗi ngày buồn thảm

Mueller bắt đầu sa sút kể từ đầu năm ngoái. Ở trận bán kết Champions League 2015/16, anh đá hỏng quả 11 mét, góp phần khiến Bayern phải dừng bước trước Atletico Madrid. Mueller mang theo phong độ thảm hại tới Euro 2016, giải đấu anh không có nổi bàn thắng nào, đồng thời trở thành cầu thủ Đức đầu tiên kể từ Uli Stielike (World Cup 1982) đá hỏng luân lưu ở một giải đấu lớn.

Năm nay Bayern Munich vẫn đang chơi tốt trên các đấu trường, nhưng họ lại thường xuyên phải sống dựa vào những khoảnh khắc xuất thần của Lewandowski hay “ông già” Robben. Làm việc cùng Pep, Mueller có thể gặp đôi chút khó khăn trong thích nghi, nhưng anh còn làm tốt hơn hiện tại, dưới triều đại Ancelotti.

Bất kể chúng ta nghĩ thế nào về Bayern của Pep (nhàm chán hay không) thì cũng phải thừa nhận họ luôn duy trì cấu trúc mạch lạc. Lúc ấy, "Hùm xám" chi phối trận đấu cả trên khía cạnh trình diễn tập thể lẫn những pha xử lý cá nhân.

Trong lối chơi của Bayern, Mueller là chìa khóa. Năm nay, anh thừa nhận “khi cả đội chơi không tốt thì tôi cũng chẳng làm được gì”. Có thể Mueller muốn truyền thông điệp rằng anh muốn nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ đồng đội. Và câu nói đó, dĩ nhiên không thể dùng làm lời bao biện cho phong độ rất tệ hại.

Thống kê tệ hại của Mueller. Anh bị thay ra sân 5 lần. Đồ họa: Goal.

Đến lúc này, Mueller mới chỉ ghi 1 bàn sau 16 lần ra sân ở Bundesliga. Đó là thống kê giật mình nếu biết rằng Mueller đã ghi 20 bàn tại Bundesliga mùa trước. Đó cũng là thống kê giật mình nếu biết rằng Joshua Kimmich cũng đã ghi được 4 bàn, một lão tướng đá lùi nhất trong hàng tiền vệ Bayern như Xabi Alonso cũng đã có 2 bàn tại Bundesliga.

Đáng chú ý, Thomas Mueller trở thành cầu thủ phung phí cơ hội nhất tại Bundesliga khi có tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng là 3,57%. “Raumdeuter” từng trải qua chuỗi 999 phút không ghi nổi bàn thắng, cho đến khi phá lưới Wolfsburg hồi tháng 12 năm ngoái.

Vì đâu nên nỗi?

Có nhiều nguyên nhân được đưa ra lý giải cho phong độ sa sút của Mueller ở mùa giải năm nay, như dư chấn tâm lý không tốt mà anh phải đón nhận sau kỳ Euro thảm họa trên đất Pháp. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất được cho là do Mueller chưa hòa nhập được với sơ đồ 4-3-3 mà HLV Ancelotti đang vận hành tại Bayern từ đầu mùa giải.

Trong sơ đồ chiến thuật này, Mueller sẽ thi đấu chệch về bên cánh phải. Về lý thuyết, anh vẫn có thể bó vào trong để đón những đường bóng của đồng đội, nhưng đội trưởng Philipp Lahm do ảnh hưởng của tuổi tác nên khả năng tấn công đã giảm sút so với trước. Vì vậy, cánh phải đã không còn là hướng tấn công chính của Bayern nữa, thay vào đó, nó được chuyển sang cánh trái, nơi do Franck Ribery trấn giữ.

Chính vì vậy, Mueller có ít bóng hơn, anh buộc phải lùi sâu hoặc dạt ra xa khung thành đối phương để đón bóng, và vì vậy, cơ hội dứt điểm cũng ít hẳn.

Nói một cách tổng thể, dưới thời Pep, sơ đồ 4-1-4-1 giúp Mueller có nhiều đất diễn. Anh được chơi ngang hàng hoặc di chuyển ngay sau lưng Lewandowski, được tạo cơ hội dứt điểm thường xuyên và có điều kiện phát huy thế mạnh của một raumdeuter. Còn trong sơ đồ 4-3-3, Mueller phải tham gia xây dựng đợt tấn công, tham gia kiến tạo nhiều hơn thay vì làm bóng ma lởn vởn trong vùng cấm địa.

Ancelotti không cần Mueller ghi bàn?

Không có dấu hiệu nào cho thấy Mueller đang bất mãn ở Bayern Munich. Cũng không có dấu hiệu "raumdeuter" muốn đi tìm thử thách ở môi trường mới. Ancelotti, theo suy đoán của người ngoài cuộc, có thể đang không hài lòng với sản lượng bàn thắng của Mueller, nhưng ông vẫn hài lòng với đóng góp của tiền đạo này lên lối chơi chung.

Ancelotti tin cậu học trò là mẫu cầu thủ đặt thành tích toàn đội lên trên hết (thực tế cũng chứng minh như thế), có nghĩa là khi Bayern còn đang chơi tốt, Mueller cũng hoàn thành nhiệm vụ.

VietBao.vn