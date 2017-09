Đô cử Trịnh Văn Vinh (giữa) giành HCV ở hai giải quốc tế trong vòng chưa đầy một tháng. Ảnh: Hữu Bình

Trước SEA Games 29, cử tạ Việt Nam chỉ dám đặt chỉ tiêu giành 1 Huy chương vàng (HCV) với niềm hy vọng lớn nhất là lực sĩ Thạch Kim Tuấn ở hạng 56kg nam. Cuối cùng, Thạch Kim Tuấn đã hoàn thành mục tiêu với mức tổng cử 269kg, dù rất chật vật. Đó là điều đã được dự báo vì Thạch Kim Tuấn mới hồi phục chấn thương nên khó có phong độ như trước. Niềm vui nhân lên khi đô cử Trịnh Văn Vinh phá kỷ lục SEA Games với mức tổng cử 307kg, bởi chính tấm HCV này là cơ sở để cử tạ Việt Nam tính đến những mục tiêu xa hơn, trong đó có việc giành huy chương tại ASIAD năm 2018 ở hạng cân này.

Chỉ hơn 3 tuần sau khi SEA Games 29 khép lại, các lực sĩ đã bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật Châu Á năm 2017. Ở hạng 56kg nam, khi cả Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn cùng được thi đấu, cử tạ Việt Nam đã thể hiện sự áp đảo. Thạch Kim Tuấn dễ dàng giành HCV với mức tổng cử 282kg và điều quan trọng là thành tích này tốt hơn hẳn tại SEA Games 29. Trong khi đó, Trần Lê Quốc Toàn đạt mức tổng cử 276kg - mức tạ ổn định của anh trong 2-3 năm gần đây và giành HCB.

Cũng tại sân chơi nói trên, đô cử Trịnh Văn Vinh đã gây chú ý tại hạng 62kg nam khi giành chức vô địch với mức tổng cử 302kg. Đó là thành tích gây bất ngờ bởi cho dù các đoàn Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á năm 2017 với đội hình chưa hẳn đã là mạnh nhất của họ ở hạng cân này nhưng lực lượng của họ cũng không thể xem nhẹ.

Dù vậy, nếu đem thành tích của cả Thạch Kim Tuấn và Trịnh Văn Vinh tại các đại hội thể thao quan trọng nói trên để so sánh với thành tích của các vận động viên đã đoạt huy chương tại ASIAD 2014, có thể thấy cả hai đô cử hàng đầu của Việt Nam còn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành huy chương tại ASIAD 2018. Như ở hạng 62kg nam, thành tích của đô cử giành HCV và HCB tại ASIAD năm 2014 lần lượt là 332kg, 321kg. Trong khi đó, lực sĩ giành HCĐ cũng đạt mức 308kg, cao hơn kỷ lục SEA Games 29 của Trịnh Văn Vinh.

Với Thạch Kim Tuấn, liệu anh có thể tái lập thành tích 294kg như từng đạt được tại ASIAD năm 2014, qua đó giành HCB, đến giờ vẫn là một câu hỏi. Đó là điều mà cử tạ Việt Nam cần xác định rõ khi chuẩn bị cho ASIAD 2018, bởi như ông Đỗ Đình Kháng - Vụ phó Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục TDTT), người am hiểu làng cử tạ Việt Nam đã nói: “Sân chơi ASIAD lớn hơn, khắc nghiệt hơn nhiều so với Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á. Do đó, dù đã lên ngôi cao nhất ở những giải đấu quan trọng trong năm 2017 nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ chắc chắn có được một tấm huy chương tại ASIAD”.

Đúng là cử tạ Việt Nam đã có một năm “vàng”. Nhưng ở ASIAD 2018 mới là thử thách thực sự đang chờ các đô cử Việt Nam. Thùy An

