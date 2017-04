Ngôi đầu áo vàng tiếp tục được Alex Ariya Phounsavath (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM - VUS) duy trì khoảng cách 12,99 giây, bất chấp sự cố bể vỏ cùng sự thôn tính của đối thủ cạnh tranh Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang).

Chiếc áo xanh sau chặng này cũng chắc chắn thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM) bởi khoảng cách hơn 25 điểm so với VĐV hạng nhì Lê Văn Duẩn. Trên bảng tổng sắp đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp gia tăng lên 36,99 giây so với hai đội đứng sau VUS và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.

Sáng 30-4, chặng thi đấu cuối 168 km từ Bảo Lộc về TP.HCM, êkíp VUS sẽ ra sức bảo vệ áo vàng cho Alex dễ hơn do địa hình bằng phẳng, không nhiều dốc như chặng 19.

VietBao.vn