"Người đặc biệt" có thói quen biện hộ sau những gì xảy ra. Cuối tuần rồi, Mourinho gọi chiến thắng 2-0 trước Swansea trở thành chỉ dấu cho thấy đội nhà đang đi đúng hướng. "Bất kỳ ai cũng thấy được MU đang trong giai đoạn chuyển tiếp", vị HLV 55 tuổi phát biểu sau trận đấu.

Trước đó, "Quỷ đỏ" bị Sevilla loại khỏi Champions League từ vòng 1/8. Trong giai đoạn còn lại của mùa giải, đội bóng chỉ biết đấu tranh để giành vị trí thứ hai. Mourinho hài lòng vì điều đó, ông thổ lộ: "Suốt phần lớn mùa giải, chúng tôi duy trì rất ổn định vị trí thứ hai. Đây là điều thực tế".

Dùng Paul Pogba ra sao, đó chưa bao giờ là bài toán dễ với Mourinho.

"Người đặc biệt" nói thêm, đương nhiên đội nào cũng muốn ngôi vị cao nhất, tuy nhiên kịch bản đó chỉ dành cho những ai hay mơ. "So với năm ngoái, chúng tôi có bước chuyển biến lớn, nhảy vọt từ thứ 6 chung cuộc lên thứ 2", cựu HLV Chelsea lên tiếng.

Nếu MU giành ngôi Á quân, họ xứng đáng được ngợi khen vì Liverpool và Tottenham cũng thi đấu rất hay. Mourinho đã đúng, "Quỷ đỏ" thật sự có những tiến bộ về thứ hạng. Nhưng cùng lúc, Man City tạo ra khoảng cách rất lớn về đẳng cấp và tiến một bước rất dài đến ngôi vô địch.

Pep Guardiola và Jose Mourinho có xuất phát điểm gần giống, cả hai bắt đầu với hành trình mới cùng thời gian. Trong năm đầu tiên dẫn dắt Man City, Pep trắng tay, còn Mourinho có League Cup và Europa League. MU cũng ném vào thị trường chuyển nhượng 250 triệu bảng suốt 2 năm qua.

Đến khi hạ màn mùa giải 2017-18, Mourinho đứng trước nguy cơ thất bại trước Pep. Đêm nay, Man City sẽ trở thành nhà vô địch nếu giành được 3 điểm. Điều này không làm người hâm mộ "Quỷ đỏ" ngủ yên. Lời biện hộ của Mourinho đòi CĐV kiên nhẫn vô tác dụng.

Mourinho rất thích biện hộ sau những gì đã xảy ra.

Chiếc ghế HLV nơi sân Old Trafford thời hậu Sir Alex không có chỗ cho những lời "mị dân". Mourinho hứa hẹn rất nhiều, trấn an CĐV bằng khái niệm đội nhà đang chuyển tiếp. "Người đặc biệt" nên cảm thấy may mắn vì nếu như là Louis van Gaal, bản thân có lẽ phải sớm ra đường.

Dưới thời Van Gaal, thành tích của MU tệ hại không nói, lối chơi đội bóng cũng ru ngủ người xem. Khi Mourinho tới, "Quỷ đỏ" chưa hẳn sụp đổ, lối chơi cũng không tới mức tra tấn người xem. Trước Swansea, đội chủ sân Old Trafford đá bùng nổ, các cầu thủ tự tin và mang đến cảm giác thích thú cho khán giả.

Nhưng Mourinho không dễ dàng được tha thứ khi CĐV vẫn không chấp nhận tinh thần chiến đấu rệu rẽ các cầu thủ thể hiện trong trận thua Sevilla. Hôm ấy, đội mạnh hơn có Paul Pogba, Alexis Sanchez và Romelu Lukaku, toàn bom tấn đắt giá. Cuối cùng, kết quả trận đấu không cần nhắc lại.

Sau đêm mai, vòng quay Premier League có thể khép lại với chức vô địch về tay Man City. Trong khi đó, Mourinho vẫn sẽ dự Champions League mùa tiếp theo. Từ những gì thể hiện, thật sự không hề khách quan để tin "Quỷ đỏ" sẽ trở lại với hình ảnh hùng mạnh khi nhạc hiệu Champions League vang lên.

Có quá ít lần Alexis Sanchez tỏa sáng khi khoác áo MU.

Trước Sevilla, ai cũng thấy MU chật vật thế nào. Nếu gặp Bayern Munich hay Barca, điều gì đảm bảo cho đại diện thành Manchester tìm kiếm kết quả coi được? Mourinho biện minh đội bóng của ông vẫn chưa hoàn thiện, theo đó cần thêm hàng trăm triệu bảng được chi ra để tăng cường lực lượng.

MU nhiều khả năng làm điều đó trong hè 2018, và Man City, Spurs hay Liverpool cũng làm điều tương tự. Bóng đá hiện đại không có chỗ cho sự tĩnh lặng. Nhưng với cách Mourinho loay hoay với Pogba và Sanchez, ông sẽ nhận rất nhiều hoài nghi. Giới chủ chắc chắn không dễ móc hầu bao nữa.

Thật vậy, MU chỉ thật sự thành công với Nemanja Matic khi tiền vệ người Serbia cho thấy rõ giá trị nơi tuyến giữa. Matic tới nay vẫn được xem như cầu thủ duy trì được phong độ ổn định nhất. Còn với Pogba và Sanchez, Mourinho vẫn chưa thể phát huy tối đa tiềm năng và sự hiệu quả của họ.

Nói như Mourinho, "MU đang trong giai đoạn chuyển tiếp", như vậy kịch bản mùa tới có thể sáng sủa hơn. Khi ấy, Marcus Rashford hay Paul Pogba sẽ tự động được lắp vào vị trí nào cho phù hợp với Alexis Sanchez, nếu họ trải qua một kỳ World Cup thành công. Thật sự rằng, không ai đảm bảo cho điều đó.

Cách Mourinho mua sắm rồi xây dựng đội hình toàn để lại những thuyết âm mưu. Đã có tin đồn ông đem Alexis Sanchez về Old Trafford chỉ để chọc tức Man City, chứng tỏ MU có sức hút và thừa sức đáp ứng cho mọi nhu cầu cơ bản nhất của tiền đạo người Chile nhờ nguồn tài chính dồi dào.

Sân Etihad tới đây, Alexis Sanchez đối mặt với một kịch bản éo le. Nếu chọn Man City, anh lẽ ra đã ở vị thế nhà vô địch, đứng trong đội hình giàu tham vọng. Có quá nhiều sự mâu thuẫn trong cây săn bàn người Mỹ. Anh rời Arsenal để tìm đến một CLB có khả năng tiến sâu ở cúp châu Âu.

Rốt cuộc, MU trở thành điểm đến, trong khi đáng ra Man City mới phù hợp hơn. Giờ thì Alexis Sanchez chật vật trong việc tìm lại phong độ bùng nổ. Dưới màu áo đỏ của sân Old Trafford, tiền đạo này liên tục được thử nghiệm nhiều vị trí, từ đó khiến sự nguy hiểm lụi tàn dần.

Alexis Sanchez không có lỗi, và Paul Pogba cũng vậy. Vấn đề nằm ở Jose Mourinho khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chưa biết phải làm gì với những bom tấn. Ông nắm trong tay toàn tài năng đắt giá, tuy nhiên lại gặp rắc rối trong việc khai thác giá trị tài năng của họ.

Bình luận trên sóng BT Sport, hai huyền thoại của Man Utd là Rio Ferdinand và Paul Scholes đều có chung nhận định Sanchez đang đánh mất mình tại Old Trafford.

Trận derby thành Manchester còn chưa diễn ra, song một điều chắc chắn Mourinho sẽ đưa ra thêm nhiều lời biện hộ nếu Paul Pogba hay Alexis Sanchez không thể tỏa sáng. Hành động đó không còn xa lạ với những Manucians, bởi họ đã quá quen điều đó.

Và nếu MU thất bại khi Alexis Sanchez và Paul Pogba ra sân, sự thật về Mourinho cũng hiện ra. Ông có lẽ hết thời trong việc dùng bom tấn.

Alexis Sanchez trong màu áo MU mới ghi 2 bàn và có 1 pha kiến tạo sau hơn 800 phút. Trong khi đó, Paul Pogba ghi được 3 bàn và có 10 pha kiến tạo. So với Mesut Oezil của Arsenal, thành tích của Paul Pogba không bằng khi tiền vệ người Đức có 5 bàn và 13 đường kiến tạo.

VietBao.vn