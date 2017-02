Trước vòng 24 Ngoại hạng Anh, MU đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và kém đội dẫn đầu Chelsea tới 14 điểm (42 so với 56). “Quỷ đỏ” Manchester bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt điểm số so với nhóm đầu bảng khi chỉ kiếm được trận hòa 0-0 trước đối thủ rất yếu là Hull City ngay trên sân nhà Old Trafford.

Huấn luyện viên Mourinho muốn cầu thủ MU nỗ lực hơn nữa. Ảnh: Goal.

Tại buổi trả lời phỏng vấn trước chuyến làm khách đến sân của Leicester City, huấn luyện viên Jose Mourinho cho hay: “Việc thi đấu, chịu trách nhiệm và đối đầu với áp lực để giành chiến thắng là những thói quen tự nhiên mà cầu thủ cần có. Tuy nhiên, tôi không biết các cầu thủ MU thi đấu tốt. Một vài người cần thêm thời gian để làm quen với điều này”.

MU trải qua 14 trận bất bại tại Premier League nhưng lại chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ đã đánh rơi nhiều điểm trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. "Tôi không chấp nhận những việc tốt. Tôi muốn mọi chuyện phải rất tốt”, huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố luôn nỗ lực chiến đấu mỗi ngày vì các cầu thủ, thành viên trong ban huấn luyện và mọi người xung quanh. Ông tiết lộ không bao giờ hài lòng với bản thân nên muốn gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa.

MU đã giành quyền chơi trận chung kết League Cup, vào vòng 5 cúp FA và có mặt ở vòng 1/16 Europa League. Tuy nhiên, họ cần nhanh chóng cải thiện kết quả thi đấu tại Premier League mới hy vọng sớm vào nhóm giành quyền dự Champions League mùa tới.

Lịch thi đấu vòng 24 Premier League diễn ra cuối tuần này. Ảnh: Livescore.

VietBao.vn