Sau khi Fellaini ở lại MU vào phút chót, HLV trưởng Jose Mourinho tin tưởng điều tương tự có thể xảy ra với 5 ngôi sao Quỷ đỏ đang đi vào những tháng cuối của hợp đồng.

Mourinho lạc quan 5 sao MU sẽ tiếp tục gắn bó cùng MU

Ngoại trừ thủ thành David de Gea đến hè 2019, 4 cầu thủ còn lại là Luke Shaw, Ander Herrere, Juan Mata và Ashley Young nếu MU không mau đạt thỏa thuận, kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm, họ có thể rơi cảnh "mất trắng".

Bởi đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới đây, những ngôi sao này được quyền tự do đàm phán với các đội bóng khác và ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa.

Tuy tình hình có vẻ nguy cấp nhưng thuyền trưởng Mourinho tỏ ra rất lạc quan, có thể giữ chân được cả 5 cái tên trên (De Gea, Luke Shaw, Ander Herrere, Juan Mata và Ashley Young). Nói chính xác hơn, chiến lược gia 55 tuổi bắn tiếng đến lãnh đạo Quỷ đỏ hãy nhanh chóng giải quyết chuyện hợp đồng với các học trò của ông.

"Tôi hi vọng họ sẽ ở lại. Mùa trước, chúng ta cũng đã có đề cập chuyện tương tự về Fellaini và tôi luôn nói: Tôi hi vọng cậu ấy ở lại. Tôi tin cậu ấy ở lại. Và giờ tôi nói điều tương tự: Tôi hi vọng họ ở lại.

Tôi hài lòng với họ. De Gea thì không cần phải nói gì thêm nữa. Sự tiến triển của Luke Shaw cho chúng tôi tin rằng, cậy ấy đang đi đúng hướng. Tôi muốn giữ Shaw. Juan Mata và Herrera, ngay cả khi họ không chơi nhiều và không thường xuyên được đá chính, nhưng họ là những mảnh ghép duy nhất mà tôi cũng không muốn mất...".

Ronaldo hôm nay sẽ giải "cơn khát" bàn thắng cho Juventus

Sau 3 trận đấu cho Juventus, Cristiano Ronaldo vẫn... hạn hán, chưa có bàn ra mắt khiến các fan cũng như giới truyền thông xứ mì ống sốt ruột.

HLV Allegri tin chắc, tối nay Ronaldo sẽ có bàn thắng đầu tiên cho Juventus

Đây cũng là vấn đề được mọi người "đổ dồn" vào hỏi HLV Allegri trước trận đón tiếp "hiện tượng" gây ngạc nhiên mùa này: Sassuolo - xếp ngay sau nhà vô địch Serie A, với 7 điểm sau 3 trận.

Nhà cầm quân này đã lên dây cót tinh thần cho mọi người bằng việc cược Ronaldo sẽ ghi bàn trong trận đấu lúc 20h00 tối nay (16/9), thuộc khuôn khổ vòng 4 Serie A.

"Tôi không mong đợi nhiều hơn hoặc ít hơn từ Ronaldo so với các trận khác. Anh ấy có nhiều cú sút và chưa ghi bàn... được rồi. Anh ấy đã làm việc rất tốt và tôi nghĩ, ở trận Juventus chúng tôi tiếp Saussuolo, Ronaldo sẽ "mở khóa" và ghi 1 bàn".

Ngoài việc đặt niềm tin vào siêu sao đắt giá nhất lịch sử CLB, HLV Allegri tuyên bố, Ronaldo xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2018 của FIFA (The Best): "Cristiano phải chiến thắng vì tất cả những gì anh ấy đã làm mùa trước".

L.H

VietBao.vn