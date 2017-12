Bàn thắng của Korey Smith ở phút 90+3 đã giúp Bristol bất ngờ loại M.U ở vòng tứ kết League Cup.

Làm khách trên sân của đội bóng đang đá ở Giải Hạng nhất Anh, HLV Mourinho tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Có đến 10 sự thay đổi so với trận M.U thắng West Brom 2-1 hồi đầu tuần. Tuy nhiên, dù có nhiều xáo trộn nhưng so với Bristol, M.U vẫn được đánh giá rất cao khi đội hình gồm những Ibrahimovic, Martial, Rashford, Pogba, Daley Blind...

Phát biểu sau trận thua sốc, HLV Mourinho cho rằng chiến thắng của Bristol là may mắn và rạng sáng nay là một ngày đẹp cho bóng đá.

"Một đội bóng "chiếu dưới" đã giành chiến thắng. Đó là một ngày trọng đại đối với họ" - Mourinho nói với Sky Sport. "Bristol đã ăn may nhưng để có được sự may mắn đó họ đã phải chiến đấu rất nhiều. Mọi người chỉ chờ đợi các bàn thắng của chúng tôi nhưng cuối cùng họ lại chiến thắng một cách may mắn. Bristol đã chơi một trận đấu cứ như thể là cuối cùng của họ. Một ngày đẹp cho bóng đá" - "người đặc biệt" nói thêm.

Ông Mourinho cũng không đổ lỗi cho bất cứ cầu thủ nào sau trận thua khiến họ trở thành cựu vương League Cup.

"Thực tế là các cầu thủ có mặt trên sân đêm nay là những người không có mặt ở trận đấu gần nhất. Họ cũng sẽ không được đá chính ở trận đấu tiếp theo. Nhưng tôi không muốn đổ lỗi cho các cầu thủ ở tất cả vì tôi nghĩ rằng họ đã chuyên nghiệp - đó không phải là trường hợp của "chúng tôi không quan tâm về trận đấu" hoặc "chúng tôi không có trách nhiệm" hay "chúng tôi không có niềm tự hào"... Mọi người đã thấy chúng tôi đá như thế nào khi có bàn thắng đầu tiên rồi bị gỡ. Bàn thua thứ hai đến đến trong vài giây cuối cùng và chúng tôi đã không có cơ hội để phản ứng" - Mourinho chia sẻ thêm.

Ch. Tuấn

VietBao.vn