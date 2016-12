Mở màn là Giải bóng đá vô địch châu Phi, tổ chức từ ngày 14 -1 đến 5-2, tại Gabon. Có 16 anh tài mạnh nhất dự giải, gồm một số “vị khách” quen thuộc: Ghana, Tunisia, Cameroon, Ai Cập, Togo…, được chia làm bốn bảng, mỗi bảng bốn đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội dẫn đầu vào vòng tứ kết. Đội vô địch sẽ giành quyền dự Cúp các liên đoàn châu lục diễn ra tại Nga. Năm 2015, đội tuyển Bờ Biển Ngà đoạt Cúp, liệu lần này họ có bảo vệ thành công vương miện?

Cũng trong tháng 1, tại đất nước của “những chú kangaroo” có Giải quần Australian Open 2017, tổ chức từ ngày 16 đến 29-1. Giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ có 198 tay vợt nam và nữ tham gia, gồm hai số 1 mới của làng banh nỉ thế giới: Andy Murray, năm lần lọt vào chung kết đơn nam và đương kim vô địch đơn nữ Angelique Kerber. Ngoài ra còn có sự góp mặt của Serena Williams và Novak Djokovic, hai tay vợt từng sáu lần lên ngôi vô địch ở giải này. Ban tổ chức giải cũng cho biết, sẽ tăng tổng số tiền thưởng cho các tay vợt tham dự giải thêm 14%, lên mức kỷ lục 36,25 triệu USD, trong đó nhà vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ mỗi người sẽ nhận được 2,67 triệu USD. Giới chuyên môn nhận định sẽ có nhiều trận đấu hay, kịch tính và người hâm mộ đang háo hức chờ xem cây vợt nào sẽ đăng quang ở giải năm nay.

Sau hơn hai tháng tạm nghỉ, Champions League - giải đấu danh giá nhất cấp CLB ở châu Âu sẽ sôi động trở lại khi 16 đội bóng hay nhất đọ sức ở vòng loại trực tiếp, từ ngày 15-2 đến15-3. Khán giả sẽ được chứng kiến nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp với những cuộc đối đầu gay cấn: Arsenal (Anh) gặp Bayern Munich (Đức), PSG (Pháp) đối đầu với Barcelona (Tây Ban Nha), Bayer Leverkusen (Đức) đọ sức với Atletico Madrid (Tây Ban Nha), Man City (Anh) so giày với Monaco (Pháp), Juventus (Italia) tỷ thí với Porto (Bồ Đào Nha)…, để chọn ra hai đại diện ưu tú nhất tranh tài trong trận chung kết vào ngày 4-6 tại sân vận động Thiên niên kỷ, TP Cardiff (Xứ Wales).

Ngày 26-3, môn đua công thức I sẽ khai mạc chặng đầu tiên tại Australia và kết thúc ở Abu Dhabi ngày 26-11. Sau khi giành ngôi vương năm 2016, tay đua người Đức N.Rosberg đã bất ngờ giã từ đường đua. Những người đam mê môn thể thao tốc độ hy vọng sẽ được chứng kiến màn so tài thú vị giữa L. Hamilton và các VĐV tài năng khác như: D. Ricciardo, S. Vettel, M.Verstappen…

Từ Australia, chúng ta đến “xứ sở kim chi”, nơi Giải vô địch bóng đá U20 thế giới tranh tài, từ ngày 20-5 đến 11-6, với sự góp mặt của 24 đội tuyển trẻ xuất sắc như: Anh, Pháp, Đức, Italia, Bồ Đào Nha…, trong đó có đội U20 Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để các tuyển thủ trẻ của chúng ta có dịp cọ xát với những anh tài hàng đầu.

Tiếp đó là nước Pháp, nơi đăng cai giải Grand Slam thứ hai trong năm – Roland Garros, tranh tài từ ngày 28-5 đến 11-6. Nhiều ý kiến cho rằng N.Djokovic sẽ lần đầu đăng quang trên mặt sân đất nện để hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam trong sự nghiệp thi đấu, ghi tên mình vào “bảng vàng” những gương mặt huyền thoại của tennis thế giới.

Từ ngày 17- 6 đến 2-7, tại Nga (nước chủ nhà vòng chung kết World Cup 2018) sẽ diễn ra Giải Confed Cup 2017 với tám đại diện so giày. Đội bóng số 1 châu Âu Bồ Đào Nha nằm ở bảng A với các đối thủ: Nga, Mexico và New Zealand. Ở bảng B, đương kim vô địch thế giới Đức đối đầu với Australia, Chile và nhà vô địch CAN 2017, được xác định vào ngày 5-2.

Ngay sau đó, từ ngày 3 đến 16-7, tại “xứ sở sương mù” sẽ khởi tranh Giải quần vợt Wimbledon, Grand Slam thứ ba trong năm. Tất cả đang háo hức chờ đợi tay vợt nữ 35 tuổi người Mỹ Serena Williams có thể bảo vệ thành công ngôi vương, hay sẽ xuất hiện một gương mặt mới bước lên bục chiến thắng.

Gần một tháng sau, từ ngày 5 đến 13-8, cũng tại nước Anh, những ai yêu thích môn thể thao “nữ hoàng” sẽ có dịp chứng kiến màn tranh tài sôi động, quyết liệt giữa các VĐV xuất sắc nhất: U. Bolt, Mo Farah, E. Thompson, C.Taylor, S. Miller tại Giải vô địch điền kinh thế giới.

Điểm đến tiếp theo là nước Mỹ, với Giải US Open sẽ bắt đầu từ ngày 28-8 và kết thúc vào ngày 10-9. Mùa giải trước, cây vợt S. Wawrinka đã đánh bại N. Djokovic để giành Grand Slam thứ ba trong sự nghiệp. Vậy năm nay tiếp tục sẽ có bất ngờ thú vị xảy ra?

Tháng 11-2017, là thời điểm xác định đủ 31 anh tài sẽ góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2018 ở nước Nga vào mùa hè sang năm.

Với các giải đấu trên, hy vọng sẽ có nhiều kỷ lục mới được các VĐV thiết lập.

