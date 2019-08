Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

US Open 2019

Tennis và golf được mệnh danh là 2 môn thể thao quý tộc, tuy nhiên các VĐV quần vợt lại không được hưởng những phẩn thưởng lớn như tại môn golf. Mới đây giải thưởng lớn nhất trong lịch sử làng golf thế giới trị giá 15 triệu USD đã thuộc về Rory McIlroy, golfer 30 tuối sau khi lên ngôi vô địch ở FedEx Cup 2019, giải đấu kết thúc hôm 26/8 tại Mỹ.

Vô địch FedEx Cup 2019, Rory McIlroy (trái) nhận phần thưởng gấp gần 4 lần vô địch vô địch US Open 2019

Tại vòng cuối cùng Tour Championship, sự kiện cuối của nhóm 3 giải FedEx Cup Playoffs năm nay, McIlroy đã xuất sắc hoàn thành vòng bốn với tổng 66 (-4) gậy, qua đó khép lại Tour Championship ở vị trí dẫn đầu với tổng cộng 267 (-18) gậy.

Trải qua 3 sự kiện FedEx Cup Playoffs gồm Northern Trust, BMW Championship và Tour Championship, tay golf McIlroy do có thành tích tốt nhất đã trở thành nhà vô địch FedEx Cup 2019, qua đó nhận phần thưởng danh giá nhất lịch sử môn golf có trị giá 15 triệu USD (gần 350 tỷ đồng).

Nhìn sang tennis, Roger Federer người đã có 20 chức vô địch Grand Slam, giải đấu lớn nhất tennis, cũng sẽ phải rầu lòng, bởi dù tiền thưởng thường xuyên tăng lên nhưng vẫn không "thấm vào đâu" nếu so với chức vô địch giải golf FedEx Cup 2019.

Nếu so với US Open, Grand Slam tennis đang diễn ra tại Mỹ số tiền thưởng cho nhà vô địch là 3,85 triệu USD thì giải golf FedEx Cup có giá trị tiền thưởng gấp gần 4 lần. Federer từng 5 lần vô địch US Open trong quá khứ, nhưng tính ra số tiền từ 5 danh hiệu đó của "Tàu tốc hành" vẫn chẳng bằng những gì golfer - Rory McIlroy vừa nhận được.

VietBao.vn