Từ khi HLV Minh Phương về với đội Long An kể từ sau sự cố ngày 19-2 trên sân Thống Nhất mới chỉ có một trận hòa (hòa Quảng Nam 1-1), còn lại đều thua. Cùng với đó là trận thua 0-2 trước XSKT Cần Thơ ở vòng 16 đội, tính ra đã 810 phút Long An chưa biết thắng.

Sau 14 lượt trận, Long An vẫn nằm đáy bảng xếp hạng với số vốn vỏn vẹn chỉ 5 điểm. Xếp trên là Cần Thơ (8 điểm).

Long An dù ở đáy bảng nhưng vẫn tiếp tục vừa đá vừa nhìn Cần Thơ. Sau ngày nhận án phạt nặng nề giáng xuống ban huấn luyện và những cầu thủ trụ cột như Quang Thanh, thủ môn Minh Nhựt…, Long An đang bị dư chấn nặng nề làm thuyền trưởng Minh Phương vất vả lèo lái trong cơn bão.

Trong trận thua TP.HCM ở lượt trận 14 chiều 24-6, Long An chơi cũng rất tốt, nếu không muốn nói là họ chơi rất có nét nhưng vận may vẫn không mỉm cười với họ. Trận đấu đó ở hiệp 1, trời quang mây tạnh, họ có một thế trận rất tốt và tạm hòa 1-1. Thế nhưng sang đầu hiệp 2, trời đổ mưa như trút suốt hiệp đấu… Thế là Long An lại thua bàn ở hai tình huống sai sót mà phần lớn do mặt sân trơn trượt và bóng ướt.

Long An đen đủi để thua TP.HCM trong cơn mưa tầm tã. Ảnh: HUY PHẠM

Nếu bàn thua ở phút 48 là do thủ môn Quốc Cường bắt bóng trơn ướt để “ói ra” và Đặng Văn Robert lao đến nhanh sút bồi thì phút 57, trời mưa xối xả, trời tối đen kèm giông lốc khiến tầm nhìn hạn chế rất lớn. Từ đó, tân binh Da Sylva Dominique của CLB TP.HCM có pha sút phạt trực tiếp trực diện cầu môn khi thủ môn bị hạn chế tầm nhìn và để thủng lưới.

Mùa này Long An khởi đi hai trận đầu liền có 4 điểm trong tay. Họ có trận đầu đánh bại Cần Thơ ngay tại Tây Đô rồi về nhà thủ hòa 1-1 với B. Bình Dương… Khi tưởng chừng Long An có một mùa bóng nhẹ nhàng, dễ thở thì “tai họa” ập đến do những cái đầu nóng làm ảnh hưởng đến toàn đội qua sự cố đình công trên sân Thống Nhất chiều 19-2 dẫn đến cái thua 2-5 cùng hàng loạt án kỷ luật làm tan nát đội bóng, đến độ phải vá víu từ trưởng đoàn xuống đến ban huấn luyện và cầu thủ.

Nhìn Long An thi đấu và thua trận cứ như họ bị “ám” bởi có rất nhiều trận Long An đang ở thế hòa hoặc dẫn bàn nhưng lại bị thủng lưới ở những phút cuối mỗi hiệp đấu.

Đầu giai đoạn 2 V-League, Long An bổ sung thêm nhiều cầu thủ nội, trong đó có mượn Đức Thịnh của HA Gia Lai (chính Thịnh là người rút ngắn 2-3 cho Long An trong trận thua TP.HCM).

Đã vậy, đúng trận khai mạc lượt về tiếp TP.HCM ở lượt trận 14 chiều 24-6 lại là ngày TP.HCM ra mắt trang phục mới của Mizuno cùng tân binh Da Sylva… Thế là đội khách có nhiều động lực để tìm một chiến thắng trong khi chủ nhà và thầy trò HLV Minh Phương vất vả vá víu trong cơn mưa tầm tã.

Long An năm nay quá đen. Họ đen từ trong sân đen ra ngoài sân cỏ dù thi đấu có những lúc rất nét nhưng duyên ăn bàn và chiến thắng thì cứ không chịu đến.

