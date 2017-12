- Chiếc ghế HLV trưởng SHB.Đà Nẵng do Lê Huỳnh Đức bỏ trống đã có chủ sau khi cựu thủ quân tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Phương nhận lời thay thế đàn anh dẫn dắt đội bóng sông Hàn.

Quyết định bổ nhiệm Minh Phương làm HLV trưởng SHB.Đà Nẵng được đưa ra tối qua, ngay sau khi cựu tiền vệ này nhận được sự đồng ý của Long An cho phép rời ghế HLV trưởng đội bóng hạng Nhất. Minh Phương thay thế đàn anh- người thầy cũ Lê Huỳnh Đức dẫn dắt đội bóng sông Hàn ở V-League 2018.

Theo yêu cầu của Minh Phương, cựu tiền vệ này được toàn quyền chọn trợ lý vào ê-kíp lèo lái SHB.Đà Nẵng. Sau kỳ nghỉ Tết, ngày 3-1-2018, Minh Phương sẽ bay ra Đà Nẵng, chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng mà Lê Huỳnh Đức bỏ lại.

Minh Phương trở lại Đà Nẵng với vị trí mới là HLV trưởng

Trong mùa đầu tiên cầm quân, áp lực thành tích đối với Minh Phương là không quá lớn, nhưng quan trọng là gầy dựng, tìm lại bản sắc cho cựu vô địch V-League. Tất nhiên, với dấu ấn và gần 10 năm gắn bó với SHB.Đà Nẵng, cựu thuyền trưởng Lê Huỳnh Đức cũng là "địa chỉ đỏ" để tân HLV trưởng đội bóng sông Hàn có những tư vấn lớn trong quá trình xây dựng lại đội bóng.

Trước khi chốt phương án Minh Phương, nhiều phương án đã được đưa ra cân nhắc để thay thế HLV Lê Huỳnh Đức. Thậm chí có lúc, nhiều người tin rằng cựu trợ lý của HLV Lê Huỳnh Đức là Đào Quang Hùng sẽ được chọn ngồi vào ghế nóng. Ngoài ra, cựu HLV trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã được tính đến như một ứng viên.

Ở mùa 2017, Minh Phương đã có gần 1 mùa bóng dẫn dắt Long An nhưng không thành công trong việc giúp đội bóng cũ này trụ hạng. Tuy nhiên, cựu tiền vệ tài hoa này vẫn được đánh giá là có tư duy làm việc tốt, đặc biệt là việc tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ được chơi và thể hiện. Long An của Minh Phương do lực lượng và tình thế trước khi cựu tiền vệ này đóng thế đã quá khó khăn nên mới không thể thoát hiểm.

Hoàng Khúc

VietBao.vn