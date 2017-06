Theo Mike Thép, gánh nặng trên vai một nhà vô địch quyền Anh sẽ không khác gì gánh nặng trên vai một vị tổng thống, và Anthony Joshua nên sẵn sàng cho điều đó.





Gương mặt đáng sợ nhất của làng quyền Anh Mike Tyson từng làm cả thế giới chao đảo khi ông nắm chiếc đai vô địch hạng nặng đầu tiên ở cái tuổi 20. Tiếp tục đánh bại những Trevor Berbick, Larry Holmes, Michael Spinks, Frank Bruno; Tyson ghi dấu ấn của ông trên đỉnh hạng Heavyweight trong gần 2 thập kỷ.

Anthony Joshua chỉ mới bước vào phòng tập từ năm 2007 và nổi lên trong giới quyền Anh từ năm 2012. Nhưng Joshua có thừa khả năng trở thành một huyền thoại tiếp theo của giới quyền Anh, khi mà đến bây giờ võ sĩ người Anh vẫn duy trì thành tích knockout mọi đối thủ của mình sau 19 trận đấu.

Anthony Joshua hạ knockout Wladimir Klitschko trong hiệp 11

"Cậu ấy có tiềm năng để trở thành một huyền thoại," "Tay đấm Thép" Mike Tyson nhận xét về Anthony Joshua.

"Nhưng tôi muốn cảnh báo Joshua rằng ngồi trên ngôi vô địch chưa bao giờ là dễ dàng. Nó cũng giống như việc người ta đội lên đầu anh một chiếc vương miện đầy gai. Tất cả mọi người xung quanh anh đều muốn thách thức anh, nếu không thì muốn lợi dụng anh để đạt được mục đích riêng của họ."

Mike Thép từng hai lần thống trị quyền Anh hạng nặng

"Gánh nặng trên vai một nhà vô địch quyền Anh sẽ không khác gì gánh nặng trên vai một vị tổng thống," Mike Tyson chia sẻ trải nghiệm của chính bản thân mình.

"Tôi đã thấy người ta dán poster của Anthony Joshua đầy đường khi tôi đến Dubai. Đó chỉ là một phần rất nhỏ của thứ áp lực mà Joshua sẽ phải chịu. Có hàng triệu người trên thế giới quan tâm đến nhất cử nhất động của Anthony Joshua, và cậu ấy nên sẵn sàng cho điều đó."

Bất chấp việc người quản lý Eddie Hearn khẳng định trận đấu tiếp theo của Anthony Joshua sẽ là một trận tái đấu với cựu vương Wladimir Klitschko, và "mọi thứ sẽ được quyết định trong 2 tuần tới"; Mike Tyson cho biết ông vẫn thích Anthony Joshua đối đầu với Tyson Fury hơn.

Từng bị tước danh hiệu do sử dụng chất kích thích và cocain từ năm ngoái, Tyson Fury cho biết đã hoàn tất việc kháng án cùng Hội đồng quyền Anh Vương quốc Anh (BBBC - British Boxing Board of Control). Do đó nhà cựu vô địch quyền Anh hạng nặng có thể trở lại võ đài ngay trong hè năm nay.

Mike Tyson cho biết ông vẫn thích Anthony Joshua đối đầu với Tyson Fury hơn là Wladimir Klitschko