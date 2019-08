Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

Video trận thắng cách đây 33 năm giúp Mike trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất thế giới

Mike (phải) trở thành nhà vô địch hạng nặng boxing trẻ nhất thế giới vào năm 1986

Trong thời gian gần đây Sun Yang, ngôi sao bơi lội Trung Quốc cũng bị các đối thủ "ghẻ lạnh" khi anh vướng nghi án với chất cấm, điều này khiến kình ngư này trở nên lạc lõng và phải bật khóc ở giải bơi thế giới. Chất cấm cũng khiến hàng trăm VĐV Nga bị đình chỉ thi đấu, việc sử dụng doping đang bị cả thế giới lên án.

Nếu như quá trình kiểm tra chất cấm của các nhân viên phòng chống doping nghiêm ngặt hơn có lẽ Mike Tyson, một người đàn ông "lắm tài nhiều tật" sẽ không có một sự nghiệp vĩ đại như vậy. Mike Tyson đã vô địch hạng nặng thế giới vào 22/11/1986 và sau gần 33 năm ông mới cho thế giới biết "trò bẩn" của mình.

